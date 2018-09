Ressources en eau : Diversifier les sources d’approvisionnement

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a annoncé, lundi dernier à Tissemsilt que la wilaya a bénéficié d’un programme visant l’exploitation des eaux souterraines pour alimenter la région en eau potable.

Lors de sa visite d’inspection dans la wilaya de Tissemsilt, le ministre a déclaré que son département ministériel consacrera, l’année prochaine, un budget pour le lancement des études exploratrices des eaux souterraines dans la wilaya de Tissemsilt, afin de réaliser des forages pour alimenter la population locale en eau potable.

«L’objectif est de diversifier les sources d’eau sachant que la région s’appuie actuellement sur les eaux superficielles seulement», a-t-il précisé. Hocine Necib a estimé que «la diversification des sources d’eau est le seul moyen de sécuriser la disponibilité de ce produit vital dans la wilaya».

Dans ce contexte, il a rappelé que le programme national d’exploration et de sécurisation des nappes phréatiques pour faire face à la baisse du débit des barrages en cas de sécheresse. Par ailleurs, le ministre a souligné que la production annuelle des stations de traitement des eaux usées (STEP) à l’échelle nationale est estimée à 40 millions de m3. Il a relevé que son département ministériel collabore avec celui de l’agriculture, du développement rural et de la pêche en vue d’exploiter des eaux de ces infrastructures dans l’irrigation. Par ailleurs, le ministre a, une nouvelle fois, assuré que l’eau du robinet est soumise à un contrôle rigoureux et est saine à cent pour cent, ajoutant que «tous les opérateurs activant dans le domaine de l’eau potable à travers le pays exercent selon les normes internationales».

Lors de sa visite, le ministre a inspecté le projet de réhabilitation de la station de pompage et de l’adduction d’eau du barrage de Derder, implanté à Ain Defla et le projet de la station de pompage n°2 de ce barrage à Theniet El Had. Hocine Necib a également inspecté le projet de la station d’épuration naturelle des eaux usées du village de Selmana, dans la commune de Lâayoune, qui enregistre un taux avancé des travaux selon les explications fournies sur place. Dans la commune de Khemisti, le ministre a inauguré un projet de raccordement entre deux couloirs des barrages de Derder et Koudsia Rosfa permettant d’alimenter et assurer l’eau potable aux collectivités de Khemisti, Lâayoune, Tissemsilt. Le ministre des Ressources en eau poursuivra sa visite dans la région en inspectant des projets relevant de son secteur au niveau du chef-lieu de wilaya, note-t-on.