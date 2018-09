Un stock de 222.800 quintaux d’ail dans SEIZE wilayas : Satisfaire le marché national

Un stock d’environ 222.800 quintaux (q) d’ail récoltés au titre de la saison agricole 2017/2018 est entreposé à travers 16 wilayas du pays, a indiqué hier à Mila, le président du conseil national interprofessionnel des filières ail et oignon, Boudjemâa Hansali.

Ces quantités ont été recensées à la suite des instructions du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche visant à déterminer les quantités stockées à l’ombre à la manière traditionnelle et celles emmagasinées sous froid afin d’évaluer les besoins et satisfaire le marché national, a précisé à l'APS le même cadre.

Le recensement, terminé la semaine dernière, a duré 10 jours et a été mené par le conseil national interprofessionnel des filières ail et oignon en coordination avec les directions des services agricoles de 16 wilayas, a-t-il précisé, indiquant que la quantité entreposée à l’ombre dans huit wilayas est de 121.545 q dont 37.600 dans la seule wilaya de Médéa. La quantité stockée sous froid dans 13 wilayas atteint 101.253 q dont 30.000 à Guelma, a ajouté M. Hansal qui a assuré que ces quantités "suffisent à couvrir les besoins du marché national jusqu’à la récolte 2018/2019" qui débutera à El Oued où 1.300 hectares ont été déjà plantés d’ail, avant de souligner que la production d’ail permet d’éviter le recours à l’importation.

Le même cadre a fait état de la demande formulée par les producteurs d’ail qui souhaitent bénéficier du soutien des prix des fertilisants et à de l’accès au crédit R’fig afin de favoriser le développement de la filière.

La wilaya de Mila a produit la saison passée un million de quintaux d’ail et en stocke 40.000 q dans six communes du Sud de la wilaya dont 15.000 q à l’ombre, a précisé M. Hansal, avant de souligner que 93.000 quintaux de la production de Mila ont été transférés à neuf wilayas pour y être stockés et que 27.000 q serviront de semences pour la prochaine période de culture prévue sur une superficie de 1.800 ha, soit quasi la même que celle de la saison dernière.