RCD : Colloque sur les femmes et la lutte pour l’égalité

«Femmes progressistes en lutte pour l’égalité», tel est le thème du colloque qui sera organisé, samedi prochain à Alger, par le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD).

Le communiqué rendu public, hier, par cette formation politique précise que ce colloque international, prévu au niveau de la mutuelle des matériaux de construction à Zéralda, mettra en débat «la question de la femme et la recherche de synergies des luttes pour l’égalité, en associant des femmes connues pour leur combat et militantisme, en Algérie et dans les pays de l’Afrique du Nord». Au cours de cette rencontre, des conférences-débats sont en effet programmées et traiteront notamment des «cadres juridiques nationaux et conventions internationales : la réalité de l’application et de l’applicabilité des lois», ainsi que sur la «participation des femmes à la vie politique : entre textes réglementaires et réalités du terrain».

Le RCD qui met en exergue que des acquis ont été «arrachés en termes de droits et d’accès, à égalité avec l’homme, à des espaces économiques et publics», considère cependant, que ces derniers «restent fragiles» et «à consolider». Le parti souligne également qu’une «véritable égalité en droits impose aux femmes et à tous les militants de la démocratie et de la modernité la poursuite du combat...».

Il est aussi relevé dans ce sillage que l'objectif de l'égalité en droits entre l'homme et la femme est «un des fondements» du projet du RCD et qu’il trouve son ancrage dans son programme politique. En somme, le RCD soutient haut et fort que la lutte pour l’émancipation de la femme est en fait «d’une actualité quotidienne et vise la citoyenneté pleine et entière qui passe par l’égalité en droits», d’où l’importance d’organiser cette rencontre.

Il convient de rappeler que pas plus tard que samedi dernier, le RCD avait organisé une autre activité qui avait abordé le volet économique. Lors de cette conférence nationale sur le droit du travail en Algérie, le président du RCD, Mohcen Belabes, avait déclaré que «l'avenir de l'Algérie réside dans une économie de production dans le cadre d'un système démocratique». «La croissance économique se gagne en mobilisant toutes les ressources disponibles pour combattre le chômage par des instruments économiques pérennes, une formation de qualité et la revalorisation notamment du montant de l'allocation scolaire et des salaires des enseignants», a-t-on notamment affirmé lors de cette rencontre.

Il faut dire qu’en cette rentrée sociale et depuis le début de septembre courant, l’activité partisane a repris de plus belle, avec différentes activités initiées par nombre de formations politiques. Ce n’est là que le début puisque l’agenda des partis politiques compte d’autres rencontres prévues.

Soraya Guemmouri