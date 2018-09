Adrar : Décès du Cheikh d’Ahellil, Moulay Seddik Slimane

Le Cheik du patrimoine d’Ahellil, Moulay Seddik Slimane, appelé communément «Moulay Timi», est décédé hier à l’âge de 75 ans, à l’hôpital de la wilaya déléguée de Timimoune (220 km au nord d’Adrar), a-t-on appris des ses proches.

Le défunt est connu pour ses importantes contributions à la collecte et l’archivage du patrimoine oral «Ahellil» de la région Gourara, classé patrimoine universel par l’UNESCO.

Considéré comme une des personnalités symboliques de l’art d’Ahellil, le défunt Moulay Seddik Slimane fut un compagnon du défunt chercheur et auteur Mouloud Mammeri, lors de son séjour durant les années 1960 dans le Gourara en mission de collecte du legs ancestral d’Ahellil depuis ses sources vivantes. Moulay Seddik Slimane a été plusieurs fois honoré par le commissariat du festival d’Ahellil, en reconnaissance à ses contributions dans la mise en valeur et la conservation de ce patrimoine lyrique universel.

Le défunt, qui était toujours, en dépit de son âge avancé, au service des chercheurs et archéologues venus puiser de ses connaissances dans l’Ahellil, s’est vu incarner une haute place parmi la population de la région, les Chouyoukh, les troupes d’Ahellil et également de la part des diverses institutions nationales et locales concernées par le patrimoine culturel, a-t-on indiqué.