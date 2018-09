Clôture des journées d’information de Sonatrach : Vers la création d’une base de données

Se réunir est un début, travailler ensemble est la réussite. Les travaux des journées d’information de Sonatrach sur « les opportunités d’investissement pour les entreprises algériennes » ont été clôturés, lundi dernier, en apothéose.

Le groupe national des hydrocarbures Sonatrach et les entreprises locales se sont convenus à travailler ensemble : « La concrétisation de la stratégie de la compagnie à l’horizon 2030 (SH2030) nécessite la collaboration de tout le monde », estiment les participants à ce rendez-vous. Pour mener le navire à bon port, le PDG du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a insisté tout d’abord sur la nécessité d’instaurer un dialogue de transparence et de lever toutes les contraintes et problèmes rencontrés par les opérateurs économiques : « Je ne veux pas la langue de bois. Sinon ces journées ne serviront à rien», lance-t-il devant un parterre d’hommes d’affaires et experts.

En effet, M. Ould Kaddour a annoncé, à l’occasion d’une conférence de presse, que son entreprise prévoit prochainement la création d'une base de données comptant l'ensemble des entreprises nationales, publiques et privées, souhaitant sous-traiter pour la compagnie. Et de préciser que cette nouvelle base de données se construira étape par étape.

Il s’agit d’un espace ouvert aux entreprises locales désireuses de prendre attache avec la compagnie pétro-gazière à travers une adresse-mail qui leur sera mise à disposition. « Après la mise en œuvre de cette base de données, une préqualification d'entreprises nationales aptes à fournir les équipements et les services nécessaires aux activités de la compagnie sera réalisée », a-t-il ajouté, avant de préciser qu’ils vont préqualifier toutes les entreprises nationales qui souhaitent l'être et les évaluer techniquement, qualitativement et sur le plan organisationnel. « Si elles sont inscrites dans notre liste de sous-traitants, automatiquement elles seront prises en considération pour la fourniture des besoins de Sonatrach », a indiqué le même responsable.

S’agissant des procédures de passation des marchés publics, le PDG a estimé qu’ « elles comportent des contraintes pour les opérateurs nationaux qui souhaitent percer et contracter des marchés avec Sonatrach ». Mettant l’accent sur les nouvelles entreprises, il a indiqué qu’il est nécessaire de donner l'opportunité a ces dernières afin de contracter des marchés en leur donnant l'occasion de faire leurs preuves, notamment, en essayant leurs produits au niveau des différentes installations de la compagnie.

Il dira dans ce sens que « si le produit du fournisseur est conforme aux normes et si ce dernier dispose de l’exclusivité de la fourniture du lot en question, dans ce cas, la compagnie pourra, sans nul doute, acheter le produit sur la base d’un marché de gré à gré ». Il y a lieu de noter que lors de cette prestigieuse rencontre, une adresse mail : integrationnationale@sonatrach.dz a été présentée aux participants.

Elle a été mise en place spécialement pour recueillir les questions, doléances et besoins des opérateurs économiques, et ce, en vue de renforcer l'interaction entre eux et le groupe pétro-gazier, au service du renforcement de l'intégration dans l'industrie pétrolière. Cette liaison permettra également à Sonatrach de conseiller, orienter et expliquer ses besoins à ces opérateurs pour les amener à perfectionner leurs offres de biens et de services.

