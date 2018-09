Décision américaine de fermer le bureau de l’OLP à Washington : La Ligue arabe condamne

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a condamné hier la décision des États-Unis de fermer le bureau de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) à Washington. «Cette décision fait partie d'une série de politiques et de procédures injustes prises par les États-Unis à l'encontre des Palestiniens, en vue de faire pression sur leur cause», a déclaré Aboul Gheit, dans un communiqué.

Il a ajouté que «la politique de l'actuelle administration américaine, à commencer par le transfert de son ambassade à El- Qods occupée en mai dernier, s'est révélée totalement biaisée en faveur de l'ordre du jour israélien». Le département d'État américain a annoncé lundi la fermeture du bureau de l'OLP à Washington, invoquant le manque de mesures de la part de l'organisation pour faire avancer les négociations directes avec Israël. Cette décision était également liée à la requête palestinienne devant la Cour pénale internationale pour qu'Israël fasse l'objet d'une enquête. «Nous réaffirmons que les droits du peuple palestinien ne sont pas à vendre, et nous ne succomberons pas aux menaces des États-Unis», a déclaré lundi le secrétaire général de l'OLP, Saëb Erakat, dans un communiqué.

En août, le département d'État américain avait annoncé sa décision de «réorienter» son aide économique aux Palestiniens, qui s'élevait à plus de 200 millions de dollars. Plus tard, le département d'État américain a annoncé qu'il ne fournirait plus d'assistance financière à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine. «Ces mesures visent à faire pression sur l'administration palestinienne, et indiquent une compréhension erronée de la lutte historique des Palestiniens», a déclaré Aboul Gheit.