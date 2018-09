Cyclisme : Championnat arabe (6e journée) : L’Algérie prend les commandes

La sélection algérienne de cyclisme a récolté six médailles dont deux en or lundi lors de la sixième journée de la 18e édition du championnat arabe des nations de cyclisme, qui se déroule à Mostaganem Les cyclistes algériens ont remporté deux médailles en or par équipes de la course générale des catégories cadets et filles disputés, sur un circuit fermé de 60 km entre Ain Nouissy, Fornaka et Stidia à l’ouest de Mostaganem. La cycliste algérienne Racha Belkacem Ouinane a remporté la médaille d’argent de la course individuelle catégorie filles derrière l’Egyptienne Ibtissam Zaid avec un chrono de 2 mn 17 s et devant son compatriote Yasmine Meddah qui a obtenu la médaille de bronze. Le cycliste algérien Abderrazek Ammari a obtenu aussi la médaille d’argent de l'épreuve individuelle chez les cadets en réalisant un temps ex equo avec le cycliste jordanien Aouis Nidhal Sadek qui a remporté la médaille d’or et devant le cycliste algérien Zaki Boudar qui a eu la médaille de bronze. A l’issue de la sixième journée, l’Algérie s'est emparée de la première place au classement général avec 20 médailles (6 en or, 9 argent et 5 bronze) devant l’Egypte (8 or, 1 argent et 1 bronze) et la Jordanie (1 or, 1 argent et 1 bronze).

Le classement des médailles :

1) Algérie (6 or 9 argent et 5 bronze)

2) Egypte (6 or 1 argent et 1 bronze)

3) Jordanie (1 or, 1 argent 1 bronze)

4) Irak (1 argent 1 bronze).