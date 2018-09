Natation : Championnats d’Afrique (1re journée) : Déjà 5 médailles pour l’Algérie, dont une en or

La sélection algérienne (messieurs/dames) de natation a récolté 5 médailles (1 or, 1 argent et 3 bronze) lundi soir, lors de la première journée des Championnats d'Afrique 2018, qui se déroulent du 10 au 16 septembre courant à la piscine du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). L’or a été l'oeuvre de Nefsi Rania Hamida sur le 400m/quatre nages, à laquelle se sont ajoutées l'argent du 4x200m nage libre et les breloques en bronze de Medjahed Nesrine, troisième sur le 100m nage libre, en 58.09, de Mellih Amel, troisième sur le 50m dos, en 29:67 et de Ardjoun Abdellah, également troisième sur le 50m dos, en 26.54. Une moisson ô combien importante pour la sélection algérienne, forcée à revoir ses objectifs à la baisse après la défection de trois de ses meilleurs atouts, à savoir : Oussama Sahnoun, Djaoued Seyoud et Nazim Belkhodja, qui avaient déclaré forfait 48 heures seulement avant le début de la compétition.

Sahnoun avait évoqué une blessure aux adducteurs et Seyoud un problème à la cheville, alors que «Belkhodja s'était excusé pour des problèmes familiaux», selon le président de la Fédération algérienne de natation Mohamed Hakim Boughadou. Des absences de taille, qui ont obligé la sélection algérienne à revoir ses objectifs à la baisse, mais ces cinq madailles, particulièrement l'or de Nefsi Rania semble lui avoir redonné espoir, surtout que la compétition n'est qu'à son premier jour et que l'Algérie a engagé un nombre record de 25 nageurs, entre messieurs et dames. Il s'agit de : Amen Benabid, Ramzi Chouchar, Lounis Khendriche, Anis Djaballah, Nazim Benbara, Abderrazak Siar, Moncef Balamane, Abdallah Ardjoune, Mohamed Ryad Bouhamidi, Rafik Chouchar, Ali Betka et Bachir Moubarki chez les messieurs, ainsi que : Souad Cherouati, Amel Mellih, Rania Nefsi, Nesrine Medjahed, Madja Chebaraka, Imene Zitouni, Khensa Belkacermi, Amina Maldji, Meriem Chieck, Jihane Benchadli, Nerimene Hennouni, Serine Maldji et Sara Moulfi chez les dames.