Olympique de Médéa 1 - MC Alger 2 : Belle réaction du doyen

L'Olympique de Médéa a enregistré une fois de plus un faux pas à domicile. Les protégés de Hammouche se sont inclinés, hier, at home par le score net et sans bavures de 1 à 2, face à la formation du MC Alger en quête de rachat et toujours sans entraîneur en chef. Cette partie plutôt ouverte et très disputée, avec beaucoup de duels, a démarré sur des chapeaux de roues. Adoptant des configuration tactiques similaires (4-5-1), les deux formations sont rapidement rentrés dans le vif du sujet. 6', les locaux parviennent à ouvrir la marque. Sur un coup franc bien botté par Adadi, Benamar profite d'une mésentente entre Mebarakou et Demou pour glisser le cuir dans les filets de Châal. Le Mouloudia tente de réagir par l'intermédiaire de Hachoud, dont la balle a failli faire mouche.

Petit à petit, les visiteurs s'organisent et prennent l'initiative du jeu à leur compte face à un adversaire qui a choisi de favoriser le jeu de contre.

A la demi heure de jeu, le coach par intérim, Belkheir, remonte un peu plus son bloc et inverse le triangle au milieu, en incorporant un joueur plus offensif, en l'occurrence Bendebka, à la place de Dieng. Un choix tactique qui va s'avérer payant, puisque le Doyen a réussi à égaliser. 34', Souibah reprend instantanément la balle en profondeur de Mebarakou pour tromper la vigilance de Chiter et remettre les pendules à l'heure.

Le jeu s'est emballé après cette réalisation et les deux teams se sont procurés de belles opportunités de scorer. 38', Abdelhafid échoue de peu face à Châal. 40', Nekache ne parvient pas à reprendre la balle de Benarous. La seconde période est repartie sur les mêmes bases que la précédente. Se distinguant par un jeu ouvert, les deux formations se sont pratiquement rendues coup pour coup. 63', l'arbitre Mial accorde un penalty aux locaux pour une faute de main dans la surface. Abdelhafid se présente pour exécuter la sentence et échoue face à Châal qui écarte le cuir en corner. 66', le MCA persiste et prend l'avantage à la marque. Suite à un coup franc de Mebarakou, le portier Chiter repousse la balle dans les pieds de Nekkache qui la glisse tranquillement dans les filets. Les poulains de Hammouche ont poussé de plus belle pour tenter de revenir au score, mais en vain.

Rédha M.