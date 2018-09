M. Messahel et son homologue irakien saluent la profondeur des relations entre l’Algérie et l’Irak

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et son homologue irakien, Ibrahim El Djaâfari, ont salué, hier au Caire (Egypte), «la profondeur des relations historiques liant les deux pays frères», a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE). Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en marge de la 150e session ordinaire du Conseil des ministres arabes des AE de la Ligue arabe, tenue au Caire, les deux parties ont évoqué les relations bilatérales et «les voies de leur renforcement». Le ministre irakien a invité M. Messahel à effectuer une visite à Baghdad, a ajouté la même source, précisant que le chef de la diplomatie algérienne s'est réjoui de cette invitation à même de «renforcer les relations exceptionnelles et solides unissant les deux pays».