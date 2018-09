In Guezzam : Découverte d’une importante quantité de munitions

Une cache contenant une importante quantité de munitions a été découverte lundi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) lors d’une patrouille menée près de la bande frontalière à In Guezzam, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, grâce à l’exploitation de renseignements et lors d’une patrouille menée près de la bande frontalière à In Guezzam (6e Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, lundi, une cache contenant une importante quantité de munitions s’élevant à 2.600 balles de différents calibres», précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des garde-frontières «ont arrêté, à Bechar (3e RM), un narcotrafiquant en possession de 9,2 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 1.200 unités de différentes boissons à Mascara (2e RM), 20 quintaux de feuilles de tabac et 5.000 paquets de cigarettes, à El-Oued et Laghouat (4e RM)», ajoute le communiqué.

D’autre part, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté, lors d’opérations distinctes, 26 immigrants clandestins de différentes nationalités à Adrar, Naâma et Ghardaïa», relève le MDN.