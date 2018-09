NA Hussein Dey 1 - JS Saoura 0 : Le Nasria au Smig

Le NA Hussein Dey s'est imposé, hier au stade du 20-Août, face à la JS Saoura, par le score étriqué de 1 à 0. L'unique réalisation de cette confrontation plutôt équilibrée a été l'œuvre de Gasmi (13'). Une rencontre comptant pour la cinquième journée du championnat de Ligue 1.

C'est une rencontre assez serrée, marquée par l'engagement physique et dominée par l'aspect tactique, à laquelle ont assisté le quelques supporteurs présents au stade du 20-Août, notamment en premier période, pauvre en occasions. Évoluant dans des configurations tactiques de prudence similaires (4-5-1, échelonnée en 4-2-3-1), avec un bloc relativement médian, les deux teams ont joué avec un milieu de terrain bien fourni. Néanmoins, avec un jeu un peu plus élaboré et aéré, les protégés du coach Dziri ont eu le monopole de la balle, mais sans vraiment peser sur la défense adverse. 13', sur la première véritable occasion de but, Gasmi parvient à ouvrir la marque.

L'attaquant du Nasria trompe la vigilance de Natèche, en reprenant de la tête le centre de Herag. 32', Baâli, d'une tête plongeante, manque de peu le cadre. Faute d'une bonne animation offensive, les joueurs de la JSS n'ont pas brillé par contre. Ces derniers ne se sont procuré aucune action dangereuse durant le premier half.

Le portier Gaya n'a pas eu à intervenir. De retour des vestiaires, les poulains de l'entraîneur Neghiz ont tenté de prendre le cours du jeu à leur compte, en mettant un peu plus de rythme et en prenant plus de risques. Néanmoins, la première occasion fut à l'actif des locaux. 47', Yaïch, en pleine surface, manque lamentablement d'aggraver la marque. Les visiteurs répliquent par l'intermédiaire d'Aouadj.

Ce dernier oblique le gardien du Nasria à se coucher pour capter le cuir. Les joueurs de la Saoura poussent de plus belle et se montrent de plus en plus menaçants face à une formation du NAHD qui s'est repliée dans son camps pour préserver son avantage au score. Cependant, les efforts des camarades de Khoualed sont restés vains. 75', la balle d'El-Hamri passe tout près du cadre. 80', Gaya se déploie superbement pour sortir en corner le coup franc direct de Bekakchi. 83', le tir de Yahia Cherif a failli faire mouche. 90', Ferhi manque de peu l'égalisation. C'était la dernière occasion de la partie. Une précieuse victoire pour les coéquipiers de Gasmi qui enregistrent un bond dans le classement.

Rédha M.