Conseil de la Ligue arabe : M. Messahel au Caire

Le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, prendra part, aujourd’hui au siège du secrétariat général de la Ligue arabe au Caire, aux travaux de la 150e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel. Cette session débattra des «derniers développements de la situation dans la région, notamment la question palestinienne ainsi que et les crises en Libye, en Syrie et au Yémen», a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. La session débattra, entre autres, de la promotion de l'action commune arabe et de thèmes à caractère international, à l'instar du terrorisme international et évaluera les relations arabes avec les groupements internationaux et régionaux». En marge des travaux de cette session, M. Messahel aura «des entretiens bilatéraux avec les ministres arabes des Affaires étrangères qui porteront sur les clauses inscrites à l'ordre du jour, les questions d'intérêt commun et les voies à même de consolider et développer les relations bilatérales», ajoute-t-on de même source.