Le film : Les bienheureux, de Sofia Djama, distribué en Tunisie

Le long métrage de fiction «Les bienheureux» de la réalisatrice algérienne Sofia Djama sera distribué dans les salles tunisiennes à partir du 19 septembre, a-t-on appris hier auprès de l'équipe du film.

Le distributeur tunisien «Hakka Distribution» qui a acquis les droits de distribution pour la Tunisie prévoit une sortie en salle à partir du 19 septembre dans plusieurs villes tunisiennes, indique l'équipe du film. Sorti en 2017, «Les bienheureux», premier long métrage de Sofia Djama, ouvre des débats ancrés à la fois dans la société algérienne et dans l’universalité, comme la jeunesse, les relations humaines, la perception de l’autre, la spiritualité, la vie de couple, ou encore les désillusions.

En août dernier «Les bienheureux» avait reçu le prix de la meilleure interprétation féminine attribué à l'actrice Lyna Khoudri au Festival international du film «East and West Classic-Avant Garde» qui s'était tenu dans la ville russe de Orenburg.

Cette jeune actrice, qui a brillé pour la première fois sur grand écran sous la direction de Sofia Djama, avait également reçu, en 2017, une des plus importantes distinctions internationales, le Lion d'Or de «la meilleure actrice» au 74e Festival international du film de Venise (Italie). Avant sa distribution dans les salles françaises, «Les bienheureux» avait participé à des festivals comme le Festival du film franco-arabe de Noisy-Le-Sec, festival britannique «Mawaqif» ou encore le Festival international du film de Dubaï où il avait reçu le Prix de la meilleure mise en scène.