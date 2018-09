Timimoun : Contribuer aux activités historiques de la guerre de libération nationale

Le nouveau centre de repos des Moudjahidine «devra contribuer aux activités historiques ayant trait à la glorieuse guerre de Libération nationale», a estimé le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, en visite de travail, hier, dans la wilaya déléguée de Timimoun (220 km au nord d’Adrar).

«Cette structure de repos destinée aux Moudjahidine constitue un acquis pour le secteur et un soutien de plus pour les activités et manifestations historiques afférentes à la guerre de Libération nationale, y compris l’enregistrement des témoignages vivants des Moudjahidine, l’organisation de conférences et séminaires sur les aspects liés au parcours militant durant cette période historique», a souligné M. Zitouni en marge de le mise en service du centre ce repos dans le cadre de sa seconde et ultime journée de visite de travail dans la wilaya. Le ministre a indiqué que cette structure sociale, de dimension nationale, offrira toutes les conditions nécessaires à même de satisfaire les Moudjahidine issus de différentes régions du pays, d'autant plus qu'elle est dotée de tous les équipements et commodités de repos favorisant la détente dans cette région du Sud du pays, à grande vocation touristique. S’exprimant lors d’une conférence historique sous le thème «Le rôle des établissements éducatifs en Algérie durant la guerre de Libération nationale : Les zaouïas du Touat comme modèles», M. Zitouni a mis en exergue l’importante mission assumée par les zaouïas et les structures pédagogiques et religieuses durant la guerre de Libération nationale qui ont, en dépit des intimidations et pressions exercées par le colonialisme français, préservé la religion islamique et les composantes de la nation. Appelant les jeunes à être fiers des sacrifices des Chouhada et des Moudjahidine et d’être fidèles au message des Chouhada, le ministre a souligné, à l’occasion, l’engagement de son secteur à mettre en œuvre le programme et les orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, portant éducation historique des jeunes générations, l’enseignement, la fidélité et la préservation du patrimoine historique et culturel en vue de protéger la mémoire nationale, la promotion des composantes de l’identité nationale et la revivification des hauts faits de la guerre de Libération nationale.

Tayeb Zitouni a présidé, lors de sa visite dans la wilaya d’Adrar, une cérémonie de signature des conventions de coopération avec l’université d’Adrar, les Directions de la jeunesse et des sports (DJS), du tourisme et l’artisanat et de la culture.