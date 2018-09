Souk Ahras : 6 cas d’irrigation de récoltes agricoles aux eaux usées

Six cas d’irrigation de récoltes agricoles aux eaux usées ont été recensés en août dernier dans la commune de Henancha, dans la wilaya de Souk Ahras, a-t-on appris dimanche auprès des services de la Gendarmerie nationale, signalant que les mis en cause ont présentés à la justice. Ces irrigations ont ciblé sept hectares plantés de tomates et de poivrons, ont précisé les services de ce corps de sécurité qui ont procédé à la saisie du matériel utilisé dans le pompage des eaux usées. Agissant sur information faisant état d’acte préjudiciable pour la santé du consommateur, les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête au cours de laquelle une opération de contrôle des pompes à eau utilisées dans l’irrigation des champs agricoles a été lancée, a détaillé la même source, ajoutant que les échantillons d’eau utilisée dans l’irrigation ont été prélevées et analysées, confirmant la qualité douteuse de cette eau. Des mesures «rigoureuses» ont été prises à l’encontre des personnes impliquées, a-t-on encore indiqué, précisant que les mis en cause ont été présentées devant la justice. En parallèle, les opérations de contrôle et d’analyses des eaux des forages et de certaines sources d’eau naturelle, effectuées par le bureau communal d’hygiène, se poursuivent dans le cadre de la lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH), a-t-on affirmé, soulignant que la source d’eau d’Ain Bendada dans la commune d’Ouled Idriss a été interdite à la consommation suite aux résultats des analyses bactériologiques.