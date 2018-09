Figue de barbarie : une filière importante

Une journée nationale sur le développement de la figue de barbarie sera organisée, jeudi prochain, à Tizi-Ouzou, a-t-on appris du directeur local des services agricoles (DSA), Laib Makhlouf. M. Makhlouf a indiqué à l’APS que le but de cette journée qui se tiendra au Centre de loisirs scientifiques (CLS), est de relancer et de promouvoir la culture de la figue de barbarie (appelé aussi Nopal), «une filière importante et toute indiquée pour la wilaya de Tizi-Ouzou de part son relief accidenté et dont 80% de son territoire est zone de montagne». «La culture du figuier de barbarie n’exige pas de grands investissements, elle n’est pas gourmande en eau et s’adapte aux sols pauvres, en plus elle est très rentable puisque le rendement en fruit peut atteindre les 300 q/ha. Les fleurs, les raquettes et les graines entrent aussi dans plusieurs utilisations», a ajouté ce même responsable qui a rappelé que l’huile de graine de figue de barbarie, utilisée en cosmétique, est un produit «très recherché» pour ses propriétés uniques. La contribution de cette culture dans l’amélioration des revenus des ménages sera mise en avant lors de cette journée. La DSA a prévu à cet effet, une série de communications qui seront animées par des économistes et spécialistes en Nopal, dont la vice-présidente de l’association nationale pour le développement du cactus en Algérie, Nadira Oulebsir, le Pr Madani Khodir de l’université de Bejaia, et le Dr Chenane Arezki de l’université de Tizi-Ouzou. Une exposition de produits du figuier de barbarie, (fruits fleurs, huile, raquettes ou cladodes...) sera organisée à l’occasion de cette manifestation qui sera marquée par la présence d’agriculteurs de Souk Ahras, wilaya ou cette culture occupe une superficie de pas moins de 27.000 ha, et qui partageront leur expérience avec les participants, a indiqué M. Laib.

Par ailleurs, la superficie totale de terres plantées de figue de Barbarie à travers les wilayas de l’Est du pays dans le cadre du programme du Haut-commissariat pour le développement des steppes (HCDS) a atteint 27.504 ha, a indiqué à l’APS le haut-commissaire par intérim de cette structure, Rachid Halouane. Lancé en 1994 à travers six wilayas de l’Est, ce programme a rencontré un «grand succès» à la faveur de la création d’exploitations individuelles, a précisé à l’APS ce même responsable en marge du 2ème salon national de la figue de Barbarie tenu les 5 et 6 septembre à Souk Ahras, en indiquant que le nombre des bénéficiaires de ces exploitations s’élève à 10.644. La wilaya de Souk Ahras a bénéficié, à elle seule, de la plantation de 7.000 ha dont 25 % de l’intégralité de ce programme (5.000 ha) sont concentrés dans la commune de Sidi Fredj, a ajouté la même source, soulignant que le reste de la superficie se répartit sur les wilayas de Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna et El Oued. «A l’origine, ce programme visait la lutte contre la désertification des terres dégradées mais l’implication grandissante des riverains des aires ciblées a porté ce programme vers une importante phase de développement économique des zones steppiques», a noté M. Halouane. La figue de Barbarie est devenue une importante source d’aliment de bétail dans la région et le fruit de cette plante constitue désormais une source de revenus pour la population, a ajouté le responsable du HCDS qui a souligné que cette évolution a conduit vers l’apparition d’unités de transformation de cette espèce de cactus dont l’extraction d’huiles et autres produits. Ouverte par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, la 2e édition du Salon national de la figue de Barbarie tenue à Souk Ahras a réuni 30 producteurs d’extraits végétaux obtenus notamment de la figue de Barbarie activant dans plusieurs wilayas.