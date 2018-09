Le ministre de l’Agriculture rassure : Les produits maraîchers sont sains et de qualité irréprochable

«Il n’y a pas un jour qui passe, sans que notre pays exporte des produits agricoles», a déclaré hier le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi.

Le ministre qui était l’invité du Forum de la Radio nationale, a précisé que nos produits maraîchers sont sains et de qualité irréprochable et que nombre d’entre eux font, en effet, l’objet d’exportation, notamment, vers des pays européens connus pour leur rigueur. D’autre part et en réponse à une question relative à «la crise de choléra» suite à laquelle, des fruits et légumes ont été «boudés» ces derniers temps, par nombre de consommateurs, M. Bouazghi assure que « la crise du choléra » est aujourd’hui surmontée et ce, grâce à la coordination des efforts au niveau du Gouvernement mais aussi à l’implication de toutes les parties concernées par la lutte contre cette maladie. L’on saura, également, que dans le cadre de la lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH), plusieurs commissions ont été dépêchées sur le terrain où elles poursuivent et au quotidien, leur travail de contrôle. S’exprimant ensuite à propos de certains « cas d’arrosage avec des eaux usées», M. Bouazghi a révélé que, de janvier 2018 à ce jour, ces derniers se chiffrent à 86 cas. Il sera mis en exergue, dans ce même sillage, qu’après les constats effectués sur site et en temps opportun, il a été procédé à la destruction des productions touchées, à la saisie du matériel servant à l’irrigation et à la poursuite judiciaire des agriculteurs mis en cause. L’invité du Forum de la radio mettra à profit cette occasion pour rappeler toute l’importance des mesures d’hygiène qui s’imposent en toutes circonstances, notamment, le lavage des fruits et légumes avant leur consommation.

A retenir, par ailleurs, le bilan de la campagne 2017-2018 des céréales, a connu une augmentation exceptionnelle cette année, passant ainsi de 34,7millions de quintaux en 2017 à 60, 5 millions de quintaux cette année, soit, une augmentation de l'ordre de 74,4%. Cette augmentation de la production est due essentiellement aux moyens matériels et humains mobilisés, à cet effet. En somme, le bilan de cette année est bon, voire très bon, puisque jamais atteint depuis l'indépendance. Cette production se décline ainsi : 31 millions de quintaux pour le blé dur, 19 millions pour l'orge et près de 8 millions de quintaux pour le blé tendre. L’autre bonne nouvelle c’est que l'Algérie cessera d'importer les pois chiche et les lentilles dans les toutes prochaines années, et ce, eu égard aux efforts déployés par l'Etat à l'effet d'augmenter la production des légumes secs notamment ces deux produits. Il convient de rappeler ici qu’en ce qui concerne les pois-chiche, la superficie réservée à la culture de ce légume sec est passée de 19.000 hectares en 2001 à 32.000 hectares en 2018. La production de pois-chiche augmente d'année en année, passant ainsi de 123.000 quintaux en 2001 à 340.000 quintaux en 2018. D’autre part et pour ce qui est des lentilles, la superficie réservée à la culture de ce légume sec est passée de 920 hectares en 2001 à plus de 27.000 hectares en 2018. La production des lentilles était chiffrée à 4.580 quintaux en 2001. Elle est aujourd’hui de 300.000 quintaux. C’est dire tous les efforts consentis par les pouvoirs publics et ce, dans le cadre du Plan national de développement agricole. La production de l’ail, elle aussi, est en nette augmentation pour atteindre 500.000 quintaux durant les deux années écoulées et doubler, carrément, cette année. L’ail était dans un passé récent et des années durant, importés, faut-il le rappeler. Si comme d’autres légumes, l’ail est aujourd’hui disponible, cela est le fruit des efforts de l’Etat qui oriente les agriculteurs vers les produits dont les récoltes ne sont pas importantes.



Fin de l’importation des produits agricoles, d’ici à trois ans



«Si nous poursuivons le travail sur la même cadence, durant les deux ou trois années à venir, il sera possible d’arrêter l’importation», déclare le ministre. Nos fellahs ont toutes les raisons de bien travailler d’autant que le soutien qui leur est accordé est maintenu, comme signalé d’ailleurs par le ministre. Il faut savoir, dans ce contexte, que les agriculteurs bénéficient de différentes formes d'aide de l'Etat, partant des facilités en matière de l'achat des semences et du matériel agricole jusqu’à l'encadrement qu’il leur est assuré et l'accompagnement accordé en cas de catastrophes naturelles.

De nombreuses questions ont été abordées lors de cette émission de la chaine Une de la radio nationale, notamment celle des surfaces irriguées qui ont atteint 1,3 millions d’hectares contre 35.900 hectares en l’an 2000, faut-il le rappeler ; ce qui constitue en soit, un saut qualitatif à mettre en avant en matière de développement agricole à travers ces dernières années. S’exprimant longuement sur cette question de développement agricole, le ministre dira que le foncier agricole en est la colonne vertébrale.

L’on apprend, ici, que pas moins de deux millions d’hectares ont été distribuées (tous programmes confondus) au profit de 150.000 Algériens désireux de procéder à des investissements dans le domaine agricole. Enfin et en ce qui concerne le domaine de la pêche et des ressources halieutiques, le ministre et après avoir affirmé que la production ne dépasse pas 110.000 tonnes par année fera remarquer, cependant, que toutes les données disponibles attestent que ce secteur connaîtra un développement important « durant les cinq prochaines années».

Soraya Guemmouri