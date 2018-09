Choléra : Les directeurs de la santé instruits d’investiguer sur les cas suspects

L’ensemble des directeurs de la santé et de la population des wilayas ont été instruits à l’effet d’«investiguer immédiatement» tous cas suspects concernant l’épidémie du choléra qui peuvent apparaître du fait de la mobilité des populations, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

L’ensemble des directeurs de la santé et de la population des wilayas ont été «instruits à l’effet d’investiguer immédiatement tous cas suspects qui peuvent apparaître du fait de la mobilité des populations et de renforcer le dépistage actif à la recherche de porteurs sains», a précisé la même source, ajoutant que le nombre de cas suspects hospitalisés a «diminué sensiblement».

Le ministère a relevé que le cas hospitalisé à l’EHS Sidi Chahmi d’Oran n’est pas originaire de la wilaya d’Oran, mais il s’agit, a précisé le ministère, d’un «cas sporadique» ayant été contaminé, selon l’enquête épidémiologique par des porteurs sains. Le cas hospitalisé à l’EHS El-Kettar transféré de l’EPH Aïn Taya est un cas sporadique ayant été contaminé également par un porteur sain, selon l’enquête épidémiologique, a encore souligné le ministère.

Le dispositif de veille sanitaire, mis en place par le ministère depuis la déclaration des premiers cas, demeure «en vigueur, et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau», a assuré la même source.

Considérant le nombre croissant des cas d’intoxication alimentaire, le ministère rappelle le strict respect des règles d’hygiène pour prévenir l’apparition de ces toxi-infections alimentaire.