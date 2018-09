Institut technologique de la pêche et de l’aquaculture d’Oran : Des programmes adaptés aux normes internationales

Seize nouveaux programmes adaptés aux normes internationales de l’Organisation mondiale de navigation maritime seront appliqués, cette année (2018-2019), à l’Institut technologique de la pêche et de l'aquaculture (ITPA) d’Oran, a-t-on appris auprès de cet établissement de formation.

La Direction générale de la pêche et de l'aquaculture s’est chargée d’élaborer ce programme qui comporte différentes spécialités, dont celles inhérentes aux machines et à l'aquaculture, en vue de les appliquer dans les écoles et instituts relevant du secteur, à travers plusieurs wilayas du pays. Pour s’adapter à l’évolution en matière d’aquaculture, une nouvelle spécialité a été introduite, à savoir la conduite des bateaux de pêche et tout ce qui a trait à l'aquaculture au profit des élèves de 3e année moyenne, en vue de faciliter les missions aux investisseurs dans ce domaine. Parmi les spécialités assurées par l’ITPA d'Oran, celles de lieutenant de pêche, de lieutenant mécanique 2e degré, technicien supérieur (TS) en aquaculture et en pêche et autres, dont marin qualifié et électromécanicien. L’Institut prend en charge aussi la mise à niveau de la main-d’œuvre, pour développer le secteur de la Pêche et de l’Aquaculture, l'organisation de sessions de recyclage et de perfectionnement, en plus de journées d’information au profit des professionnels, a-t-on fait savoir. L’ITPA d’Oran organise un concours d’accès à son établissement en deux sessions prévues les 10 et 24 septembre, ouvertes aux jeunes issus des régions dans l’ouest du pays.



Projets de culture de poisson d’eau douce



Trois projets de fermes aquacoles, deux spécialisées dans l’élevage de poisson d’eau douce et un troisième dans la culture d’algues ont été récemment validés, a indiqué, hier à l’APS, le directeur local de la pêche et de l’aquaculture. Il s’agit de projets qui seront lancés au niveau de la commune de Benfréha, dans la daïra de Gdyel, par des investisseurs privés, en partenariat avec la Conservation des forêts qui offre les terrains pour l’implantation des fermes aquacoles avec l’encadrement de la direction de la pêche, a précisé Mohamed Bengrina. Ce genre d’investissement est réglementé par un arrêté ministériel datant de 2004, explique M. Bengrina, soulignant qu’il s’agit d’une première expérience à Oran. Ainsi, deux fermes aquacoles seront spécialisées dans la production de poisson d’eau douce, le Tilapia et le poisson chat notamment, alors que la troisième sera versée dans l’algoculture (production d’algues), la spiruline en l’occurrence. L’algoculture est un créneau nouveau en Algérie, note le même responsable, ajoutant que les utilisations des algues sont multiples, tels que de la production des compléments alimentaires (les algues étant très riches en protéines), d’aliments pour poissons, de produits vétérinaires et pharmaceutiques, des cosmétiques, des matières bioplastiques, etc. La Conservation des forêts a validé les trois projets. Elle a accordé des assiettes foncières allant de 2 à 7 hectares aux trois investisseurs. La réalisation des fermes débutera après la finalisation de toutes les procédures administrative, a encore fait savoir M. Bengrina.

À rappeler que la Direction générale de la pêche et de l’aquaculture compte subventionner l’acquisition de matériels de pêche autorisés, pour limiter l’usage des filets dérivants, occasionnant des dégâts sur la biodiversité marine, a-t-on appris de cette administration. «Nous voulons introduire un nouveau soutien, pour permettre aux pêcheurs qui pratiquent la pêche aux filets maillants dérivants d’acquérir de nouveaux équipements, la palangre notamment», a indiqué à l’APS, le directeur général de cette instance, Taha Hammouche. «Cette recommandation est en cours d’étude», a-t-il précisé, soulignant que l’usage des filets dérivants, même s’il n’est pas interdit en Algérie, est soumis à une réglementation rigoureuse. La méthode de pêche à l’aide de filets dérivants est pointée du doigt par les spécialistes pour le fait qu’elle permet la capture d’espèces non ciblées, comme l’explique, pour sa part, le Pr. Mouloud Benabdi, un expert en biodiversité marine de l’université d’Oran. «En Méditerranée, les filets dérivants sont utilisés pour la pêche des gros pélagiques, comme le thon et l’espadon. Toutefois, ils capturent également des espèces marines non visées, comme la tortue et le dauphin, mettant l’avenir de cette faune en danger», explique-t-il encore. Le même spécialiste a ajouté qu’une partie de ces équipements abandonnés finissent par se perdre, pour se transformer en filets fantômes pêchant indéfiniment le poisson. À ce sujet, Mouloud Benabdi a rappelé que le phénomène des filets fantômes est fréquemment plus répandu à l’ouest par rapport aux régions est et centre du pays. Il a expliqué que la règlementation en vigueur n’est souvent pas respectée quant à l’usage de ce type de matériel. «Alors que la longueur de ces filets est limitée à 2.5 km, certains pêcheurs utilisent des moyens atteignant souvent les 7 km de longueur», a-t-il précisé. Cet expert a estimé que le passage à la pêche à la palangre nécessite non seulement des subventions pour l’acquisition du matériel nécessaire, mais également une formation adéquate des pêcheurs, car «la méthode est très technique», a-t-il relevé.



Amélioration de la qualité



Un atelier de restitution sur la commercialisation des produits de l'aquaculture avec une attention particulière aux produits d'eau douce s’est tenu début septembre à Alger, avait indiqué un communiqué de la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme d'appui à la diversification de l'économie - secteur pêche - DIVICO 2, financé par l'Union européenne (UE), a précisé la même source.

L'objectif principal de cet atelier est d'établir un état des lieux du circuit de commercialisation et des canaux de distribution des produits de la pêche et d'aquaculture, ainsi que des chaînes de la valeur, souligne le communiqué. Lors de cette rencontre, une stratégie pour la promotion du circuit de commercialisation avec l'implication de toutes les administrations concernées, notamment le ministère des Transports, le ministère du Commerce et autres, devait être proposée afin de promouvoir la consommation des poissons provenant de l'aquaculture d'eau douce. Cette stratégie sera accompagnée des mesures de bonnes pratiques pour des produits de l'aquaculture, note la même source. Cette journée a vu la participation des différents cadres de cette direction et de ses structures, les représentants des administrations concernées, notamment la Santé et le Commerce, ainsi que des experts du programme DIVECO2.