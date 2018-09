Illizi : Les acteurs tablent sur une large affluence

De nombreux opérateurs touristiques de la région du Tassili N’Ajjer (Illizi) tablent, au titre de cette nouvelle saison du tourisme saharien 2018/2019, sur une «large affluence» des touristes étrangers et nationaux vers la région.

Des opérateurs approchés par l’APS ont estimé que cette année augure d’une saison touristique «prometteuse» à la faveur d’une série de mesures et facilitations préconisées afin d'assurer cette réussite et inciter les touristes à rallier la destination touristique Sud, dont le dépôt jusqu’ici de plus de 200 demandes de visas auprès des services de la direction du tourisme et de l’artisanat (DTA) de la wilaya d’Illizi. Le vice-président du syndicat national du tourisme, Ahmed Bendahane, a assuré que les préparatifs pour la nouvelle saison touristique, qui sera lancée dans les prochains jours, ont été menés dans de «bonnes conditions» et que toutes les agences touristiques établies dans la région s’emploient à accueillir, dans les meilleures conditions, les visiteurs de la région Tassili-N’Ajjer. M. Abdelkader Ahmid, propriétaire d’une agence touristique, a pour sa part relevé que les dernières années ont connu une «nette relance» des activités touristiques traduites par l’accueil de grands flux de touristes de différentes nationalités à la faveur d’une batterie de réformes préconisées par le ministère de tutelle. Il s’agit entre autres du lancement, en prévision de l’ouverture de la nouvelle saison touristique, d’une campagne de nettoiement de grande envergure à travers les sites constituant des destinations privilégiées pour les touristes, dont ceux de Tadraret, Tikoubaouine, le site «Vache qui pleure», en plus du renforcement de son agence en personnels touristiques, dont les cuisiniers, les guides et les chauffeurs dans l’optique de promouvoir les prestations touristiques. Le jeune Abdelaziz Touahriya, gérant également d’une agence touristique, nouvellement créée, s'attend de son côté, à une «grande affluence» des touristes devant rallier la région cette saison, assurant que «toutes les conditions humaines et matérielles ont été réunies pour assurer d’agréables séjours aux touristes. Dans le même cadre, plusieurs associations de quartiers et des jeunes de la ville de Djanet ont, au titre des préparatifs de la nouvelle saison du tourisme saharien, lancé des campagnes volontaires de nettoiement des rues et ruelles de la ville en vue de redorer l’image touristique de Djanet et préserver l’environnement de cette région, une des multiples destinations touristiques en Algérie. Le directeur du tourisme et de l’artisanat (DTA), Samir Filipoune, a souligné pour sa part que toutes les conditions d’accueil des touristes ont été réunies à la faveur d’une série de rencontres et réunions avec les tour-opérateurs de la région pour mettre au point les mesures nécessaires. Le même responsable a relevé que tous les sites touristiques éparpillés à travers la région du Tassili-N’Ajjer sont ouverts, en plus de l’organisation d’une large opération de médiatisation des sites disséminés dans le flanc Nord de la région dans l’objectif d’élargir les activités touristiques à travers l’ensemble du territoire de la wilaya d’Illizi.