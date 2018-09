Colloque international sur Syphax : Une période phare du royaume des Massaessyles

M. Hachemi Assad, secrétaire général du HCA, a animé hier à Oran, une conférence de presse au siège du journal El Djemhouria consacrée à la présentation des grandes axes du colloque international intitulé «Le Royaume des Massaessyles ; Syphax et la rencontre de Siga ; 206 Av. J-C» qui sera organisé du 22 au 24 septembre dans la wilaya de Aïn Témouchent.

Concernant cette manifestation, le responsable a indiqué qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un processus global de réhabilitation de l’identité nationale, aussi dans une démarche de la reconnaissance de l’exploitation et de la vulgarisation de l’histoire antique de notre pays «Avec ce colloque, on entend engager une réflexion plus approfondie entre les uns et les autres en vue d’échanger, de confronter leurs travaux et croiser leurs points de vue sur une période phare du royaume des Massaessyles en vue de mettre en lumière pour la première fois, un pan assez méconnu de notre histoire par la mise en exergue du rôle joué par Syphax lors de la rencontre de Siga en l’an 206 Av. J-C» dira M. Assad. Cette manifestation se veut un vaste chantier scientifique, selon le même responsable, qui vise également la maîtrise de l’histoire culturelle, sociale, et politique de la période de Numide et qui doit être considérée comme une source d’inspiration et de fierté pour notre jeunesse. Ainsi le S.G du HCA a salué tous les efforts, allant dans ce sens, menés sous la direction du Président de la République M. Abdelazziz Bouteflika, qui dit-il, grâce à ses engagements, le statut de la langue amazighe a beaucoup évolué. Il a rappelé, à ce propos, que «depuis 2002, la langue amazighe est une langue nationale, devenue officielle en 2016 et en 2017 Yennayer a été consacrée en tant que journée de fête nationale. Cela nous a permis de travailler dans des conditions plus confortables dans l’ensembles des wilayas» a-t-il souligné. Le SG du HCA a indiqué, par ailleurs, que jusqu’en 2017, seules dix wilayas n’étaient pas concernées par l’enseignement de la langue amazighe. A propos du programme, l’intervenant a fait savoir qu’il comprend six séances structurées dont le contenu a été élaboré par un comité scientifique en collaboration et en coordination avec le HCA et un réseau d’universitaires de l’intérieur et de l’extérieur du pays.

L’on saura, par ailleurs, que cette rencontre scientifique mobilisera un panel d’historiens et d’archéologues nationaux et étrangers venant de différentes universités du pays, de Tunisie, du Soudan, de Grèce, France. Selon les organisateurs, parmi les objectifs de ce grand colloque ; la relance de la recherche sur le royaume Massaesyle et ses territoires, établir un état des lieux des travaux de recherche sur les régions Centre et Ouest algériens, sensibiliser autour de la prise en charge de ce patrimoine national et réfléchir à des perspectives de recherche et lancer une coopération entre les chercheurs qui s’intéressent au patrimoine et territoires du royaume des Massaesyles. Les axes de la recherches porteront sur, la famille royale Massaesyle, le Syphax et le rapport de ce dernier avec Rome et Carthage avant la rencontre de Siga, les causes et résultats des alliances contractées, les recherches historiques, archéologiques et architecturales. Des projections de films cinématographiques sur le Syphax sont programmées les après-midis, a-t-on indiqué. En réponse à une question de savoir si le HCA a tranché sur le caractère de l’écriture de la langue amazighe, M. Hachemi Assad expliquera que la décision sera prise par l’académie algérienne de la langue amazighe.

Selon lui «des parties ont tenté de freiner et entraver la dynamique de généralisation de la langue Tamazigh en posant le problème relatif au caractère de son écriture» dit-il. En marge de son intervention lors de cette conférence de presse, le SG du HCA a rendu un vibrant hommage à Abdellah Hamane, un moudjahid, homme de culture, romancier et militant de la cause nationale et Amazighe, décédé avant-hier à Oran.

Amel Saher