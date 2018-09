Formation professionnelle à Chlef : Plus de 8.400 postes pédagogiques

Une offre globale de 8.400 postes pédagogiques, dans différents modes de formation, sera assurée par la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Chlef, au titre de cette nouvelle session de septembre 2018, a-t-on appris, hier, auprès du responsable du secteur. Au moins 8.420 offres de formation seront assurées par le secteur, au titre de la session de septembre, a indiqué, à l’APS, Hakim Azerrouk Zeraimi, estimant que ce nombre de postes "permettra de garantir une main d’œuvre qualifiée en conformité avec les besoins exprimés par le marché local du travail et des partenaires du secteur", a-t-il ajouté.

Une part léonine de ces offres, soit 2/3 des postes pédagogiques, représentant 4.700 offres, est assurée en mode de formation par apprentissage, a-t-il informé, signalant 2.940 autres offres en mode résidentiel, et 200 en mode de formation à distance. Quelques 400 offres sont destinées aux catégories aux besoins spécifiques, une trentaine pour le milieu rural et 2.400 en mode de formation qualifiante, est-il précisé. De nouvelles spécialités de formation, expressément adaptées aux besoins du marché du travail ont été introduites au titre de cette nouvelle session, a ajouté le même responsable, citant entre autres, la menuiserie navale, technique mécanique du sol, arts d’imprimerie et industrie d’imprimerie, transformation du plastique, et autres métiers en rapport avec l’environnement et le recyclage. A noter que les inscriptions vont, actuellement, bon train au niveau des 30 établissements de formation professionnelle de la wilaya de Chlef, au moment où la Radio locale a organisé, hier, en collaboration avec la Direction de la formation professionnelle, une journée Portes ouvertes sur le secteur, destinée à informer les jeunes en âge de formation, sur les différentes offres de formation assurées par le secteur à Chlef, selon les organisateurs de l’initiative. Aussi, un concours de la "meilleure affiche, meilleure brochure et de la meilleure page facebook" a été lancé par les responsables du secteur, en direction des établissements de formation de la wilaya, au titre de la stratégie de communication visant à faire la promotion de l’édition 2018 de la nomenclature des métiers et spécialités de formation professionnelle. Les inscriptions au niveau des différents établissements de formation de la région se poursuivront jusqu’au 15 du mois courant, est-il signalé.