Gestion des déchets à Alger : Le citoyen, acteur majeur

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a présidé, en présence du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, à la salle de Conférences de la wilaya une journée d’étude sur «Une meilleure gestion des déchets à Alger».

Au cours de son intervention, la ministre insistera sur le fait que le citoyen est une acteur majeur dans l’équation de la protection de l’environnement et de la gestion des déchets ménagers».

Sur un autre chapitre, la ministre évoquera «La réalisation d’un complexe pour la valorisation énergétique des déchets au niveau du Grand Alger, englobant outre Alger, les wilayas de Boumerdès, Blida et Tipasa», un projet vital s’inscrit au titre de «la mise en œuvre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, portant sur l'impératif d’améliorer le cadre de vie des citoyens».

La réalisation de ce futur complexe, qui va exploiter des technologies de pointe dans la valorisation et recyclage des déchets, ‘‘obéit également a un plan étudié, visant un objectif «zéro déchets à l’horizon 2035», en application des engagements pris par l’Etat algérien avec son partenaire étranger dans ce domaine’’, a ajouté Mme Zerouati. Il faut savoir aussi que ce projet viendra consolider la stratégie du secteur visant l’investissement direct dans le domaine environnemental.

Le coût dudit complexe, dont la réalisation débutera dès l’année 2019, est de 30 milliards de dinars, il fera en sorte de débarrasser la wilaya d’Alger de 30% des déchets. La ministre a en outre estimé que la consécration des objectifs tracés "ne peut se faire sans la fédération de tous les efforts", mais surtout l’implication du citoyen, qu'elle a qualifié de "facteur essentiel dans toute action de développement".

La ministre s’adressera, par la suite, au premier magistrat de la capitale qui lui proposera la mise en place d’une commission mixte qui étudiera la faisabilité de la réalisation d’un 3e casier au niveau du Centre d’enfouissement technique (CET) de Hamici (commune de Mehalma).

Acheminer les déchets par train



Elle suggérera à l’occasion l’intégration des nouvelles cités habitées lors des dernières opérations de relogement dans le plan de gestion des déchets afin d’éviter la cumulation des ordures ménagères dans les nouveaux lieux d’habitation.

Elle proposera également au wali d’Alger de voir les possibilités d’acheminer les déchets et les ordures ménagères par train «en utilisant les chemins de fer, on diminuera la pression sur les camions qui rencontrent des difficultés sur la route comme la grande circulation», précisera le membre du gouvernement. Evoquant la problématique des rejets industriels qui portent énormément de préjudice à l’environnement et au Trésor public, Mme Zerouati affirmera que «les rejets industriels méritent une réflexion profonde afin de trouver une solution finale». De son côté, le wali d’Alger indiquera que tous les moyens nécessaires humains et financiers ont été mobilisés pour éradiquer les déchets nuisibles à la santé du citoyen et de souligner que la «synergie des efforts de tout le monde doit se verser dans la recherche de solutions adéquates pour une gestion de déchets efficace dans la capitale».

Par ailleurs, lors de cette journée d’études plusieurs directeurs de wilaya se sont défilés à la tribune pour exposer les réalisations de la wilaya dans le domaine environnementale.

Pour M. Laïb, directeur général de l’environnement et du développement durable : «La gestion intégrée des déchets (GID) doit reposer sur 4 éléments principaux à savoir la mise à niveau du cadre légal et institutionnel ; la réforme du cadre financier et économique ; la mise en place des infrastructures nécessaires à la GID et l’élaboration d’une stratégie pertinente de communication et d’éducation à destination des citoyens et des élèves.»

Le même conférencier notera qu’il existe en ce moment «des pressions énormes sur la gestion des déchets ménagers avec la collecte d’une quantité supérieure à 1,5 million de tonnes par mois, soit 4.000 tonnes/jour, ajouter à cela la problématique de la circulation routière et le type d’habitat très différencié (quartiers populaires, nouvelles cités, Casbah, etc.)».

Il dira également que la croissance démographique et l’amélioration du pouvoir d’achat engendre fatalement l’augmentation des volumes et induisent l’hétérogénéité des déchets renforçant ainsi leur niveau de nuisance.

Mohamed Mendaci