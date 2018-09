Conseil français du culte musulman : Des réserves sur un nouveau rapport

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a rejeté hier le document sur «La fabrique de l'islamisme», écrit par Hakim El Karoui et publié par l'Institut Montaigne qui propose des pistes au président Emmanuel Macron pour l'organisation du culte musulman en France. «C'est un rapport que nous rejetons complètement.

Il n'apporte pas de solutions à la gestion du culte musulman en France», a indiqué à l'APS, le délégué général du CFCM, Abdallah Zekri, soutenant que l'Etat «n'a pas à s'occuper du culte», en référence à la loi de 1905 sur la séparation de la religion de l'Etat. Il a relevé, au cours d'un entretien téléphonique, la difficulté de lire de ce rapport, de plus 600 pages, dans lequel l'auteur s'est beaucoup attardé dans l'historique de l'islamisme dans le monde. Par ailleurs, Abdallah Zekri, qui est également le président de l'Observatoire national contre l'islamophobie, a décrié le double emploi de l'Etat demandant, d'un côté l'élaboration de ce rapport, et d'un autre encourager la tenue d'assises départementales du CFCM pour aboutir à un document consensuel sur l'organisation du culte musulman en France.

Au cours des rencontres le 12 juin

dernier avec le Premier ministre, Edouard Philippe, et le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, puis avec ce dernier le 25 juin, le CFCM a informé que le gouvernement souhaite organiser des assises territoriales de l’islam de France. «Nous avons pris acte, mais on a mis en garde le ministre et le président de la République de respecter la loi de séparation de l’Etat et du culte de 1905 et la laïcité», a indiqué Abdallah Zekri, s'interrogeant sur l'intérêt «unique» à l'islam et «pas aux autres religions». «Nous avons donné notre accord pour assister à ces assises territoriales, afin de débattre et faire connaître nos projets pour une réforme du CFCM au sein des différentes préfectures», a-t-il ajouté, soulignant que «la laïcité commande qu’elle n’ait pas à connaître des religions (et) la République n’a aucune raison d’être en difficulté avec l’islam».

Pour lui, «il n’y a pas de judaïsme de France ni de christianisme de France, il ne peut donc y avoir un islam de France», rappelant que l’islam est une religion révélée au même titre que les autres et «doit être traité de la même manière, pas plus, pas moins». Pour les musulmans de France, «l'islam de France», tel que préconisé par l'Etat, est un «non sens» car, selon eux, «l’Islam est un et indivisible». Il y a en France actuellement environ 2.600 lieux de cultes musulmans et la communauté musulmane est estimée à plus de 6 millions (25 millions en Europe). Pour sa part, réagissant hier au rapport, le ministre de l'Intérieur a salué «le travail très approfondi réalisé par le rapport sur les idéologies islamistes, allant de l'islam politique des Frères musulmans au salafisme, et sur leur mode de production et de diffusion», soulignant l'inquiétude du gouvernement «face au constat dressé par le rapport sur la prédominance des idées radicales sur Internet». Le rapport d'El Karoui, auteur déjà de deux documents Un islam français est possible, publié en septembre 2016 et Nouveau monde arabe, nouvelle ‘‘politique arabe’’ pour la France, publié en août 2017, préconise l'instauration d'un certain «Tracfin» pour contrôler les flux financiers, les collectes de fonds et les dons dont bénéficient les représentations du culte musulman, notamment en matière de financement de la gestion des mosquées, et l'instauration d'une taxe halal, dont le chiffre d'affaires du marché en France est estimé à 6 milliards d'euros.