Logement : à l’écoute des souscripteurs

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a affirmé hier que de «nouveaux et importants» quotas de logements seront réservés «avant la fin de l’année en cours» pour la wilaya de Tébessa afin de répondre aux besoins exprimés.

Au cours d’une séance de travail tenue, au siège de la wilaya de Tébessa, le ministre a ainsi annoncé l’octroi de 1.000 aides supplémentaires au logement rural, 500 logements promotionnels aidés (LPA), 200 logements promotionnels publics (LPP) et 287 logements location-vente de l’Agence d’amélioration et développement du logement (AADL).

Cette wilaya frontalière bénéficiera aussi d’une enveloppe financière de 500 millions de DA pour l’exécution de travaux d’aménagement pour le programme de logements rural en plus d’un autre important montant «à annoncer ultérieurement» pour l’aménagement de lotissements sociaux, a encore indiqué le ministre.

M. Temmar a souligné, à l’occasion, que sa visite constitue «une opportunité pour être à l’écoute des préoccupations des habitants notamment les souscripteurs du programme de location-vente dont les chantiers affichent un grand retard dans la wilaya». Il a notamment exprimé son mécontentement quant à la cadence des travaux des divers projets d’habitat insistant sur la mise en place d’un nouveau calendrier pour achever les travaux «avant la fin de l’année en cours». Concernant le logement rural, le ministre a appelé à encourager les petites entreprises, les impliquer dans la réalisation de ce type de logement et a promis pour la wilaya «un nouveau quota de logements ruraux pour le début de l’année prochaine». M. Temmar a donné des instructions pour engager les travaux de 5.300 logements AADL «début 2019», notamment les 3.000 unités de la localité Boulhaf Dyr en attendant les crédits pour la construction de 1.400 logements qui sera soumis au Conseil du gouvernement.

Le ministre devra poser la première pierre d’un projet de 200 logements promotionnels aidés et se rendre à la commune de Boulhaf Dyr pour poser la première pierre du projet de 3.000 logements AADL.