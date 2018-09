Algérie - Allemagne : Densifier la coopération

Un forum d’affaires sera organisé, le 17 septembre à Alger, dans le cadre de la mission d’affaires prévue du 16 au 19 du même mois.

Une délégation d'opérateurs économiques allemands, conduite par le président de la Chambre de commerce arabo-allemande, séjournera à Alger du 16 au 19 septembre courant.

La délégation allemande est composée d'une vingtaine d'entreprises activant dans les domaines pharmaceutique, hydraulique, du génie énergétique et maritime, de la construction et la conception, l'énergie et la pétrochimie ainsi que l'équipement médical.

Dans le cadre de cette mission, un forum d'affaires sera organisé le 17 de ce mois à l'hôtel Aurassi. Selon les organisateurs, l’évènement vise à promouvoir le partenariat économique bilatéral et les programmes de coopération en direction des petite et moyenne entreprises. Un objectif qui répond aux aspirations des entreprises allemandes qui affichent leur l’intérêt pour des partenariats dans plusieurs filières industrielles algériennes, soutenant la politique de diversification économique, notamment, l’industrie mécanique, la sous-traitance automobile, la chimie et l’industrie pharmaceutique, et les énergies renouvelables. Cette volonté, également exprimée par la partie algérienne, traduit la nécessité de développer davantage les relations économiques entre l’Algérie et l’Allemagne, et de les renforcer encore plus à l’avenir, dans l’intérêt des deux pays, les potentialités et les possibilités nationales permettant de développer de nouveaux partenariats, en particulier pour les PME/PMI.

Notre pays, qui est engagé dans un processus de transition de son modèle économique, a fortement besoin justement de consolider sa démarche par l’échange d'expériences, la formation, l’assistance technique et le transfert de savoir-faire dans les secteurs sollicitant une certaine technicité.

A ce propos, le partenaire allemand est tout indiqué, car pouvant apporter une valeur ajoutée à notre économie et accompagner notre pays dans la concrétisation de différents programmes d’investissements, en particulier dans les domaines de l’industrie et l’énergie.

Il s’agira, pour la partie algérienne, de tirer profit de l’expertise allemande, de rechercher les voies et moyens à mettre en œuvre pour renforcer la coopération bilatérale, sur la base d’avantages comparatifs dans des domaines ciblés où les Allemands pourraient intervenir.

Avec plus de 300 entreprises installées dans notre pays, l’Allemagne, qui a de tout temps exprimé son intérêt pour le marché algérien, entend, pour sa part, consolider sa présence sur le marché algérien, à la faveur de la stratégie économique nouvelle adoptée par les pouvoirs publics.

D. Akila