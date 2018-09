Oran : Chérif Belzina expose ses dernières œuvres

L’artiste peintre Chérif Belzina expose, depuis samedi, ses dernières oeuvres au niveau de l’espace de l’Agence communale des manifestations culturelles et artistiques de la ville d’Oran. L’événement, organisé sous le thème "empreinte authentique" et devant se poursuivre jusqu’au 25 du mois en cours, permet au visiteur de découvrir 38 nouvelles œuvres mettant en exergue le patrimoine arabo-berbère, à travers des thématiques les plus diverses puisées de l’environnement de l’artiste et de sa société. L’artiste Belzina a souligné qu’il reflète, à travers ses toiles, le patrimoine arabo-berbère en utilisant les symboles et les signes distinctifs de ce même patrimoine. Né à Oran en 1963, le peintre Chérif Belzina est un autodidacte qui a entamé son parcours artistique dans les années 80 en spécialisant dans la miniature, un art qui exige doigté et finesse dans le geste, avant de se lancer dans les années 90 dans l’art plastique moderne. Il a pris part à plusieurs expositions individuelles et collectives à travers le pays ainsi qu’en France ces dernières années, rappelle-t-on.