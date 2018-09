Mascara : Une ville propre ?

Poursuivant leurs activités de sensibilisation envers les différentes franges de la société, et dans le souci d'ancrer la culture de préservation de l'environnement, les services de la Sûreté de wilaya de Mascara ont organisé, durant la semaine dernière, une campagne de sensibilisation à travers tout le territoire de compétence y compris les sûretés de daïras, avec pour thème l'environnement et l'importance de sa préservation. En effet, les éléments de la Brigade de Police de l'Urbanisme et de protection de l'environnement relevant de la Sûreté de wilaya, ainsi que ses bureaux à travers les sûretés de daïras, ont organisé des sorties au profit des commerçants tels que les épiciers, et ceux exerçant d'autres activités à savoir les stations de lavage de véhicules. A travers ces sorties, les éléments de la police ont sensibilisé les commerçant sur l'importance de la préservation de l'environnement en se conformant aux horaires et lieux de sorties des déchets ainsi que d'éviter les comportements négatifs à l'exemple de l'incinération des déchets dans le tissu urbain relevant le désagrément et le danger que cela peut provoquer sur la santé du citoyen, en particulier celui souffrant de maladies chroniques. Pour ce qui est des stations de lavage de véhicules, la sensibilisation avait trait au danger des jets des déchets et résidus du lavage tels que les huiles par les canaux d'égouts, ce qui aboutira à leur engorgement. Les policiers ont expliqué aussi les aspects de répression relatifs à de telles infractions. A signaler que les services de la sûreté de wilaya avaient participé, en compagnie des autres organismes officiels et de la société civile, à la campagne nationale de propreté en début du mois de septembre en cours, en déployant un dispositif de sécurité et en participant à la sensibilisation des citoyens sur l'importance de la propreté de l'environnement comme une des bases du confort psychologique et de la santé physique.

A. Ghomchi