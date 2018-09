Prévention des accidents routiers : Campagne de sensibilisation de la DGSN

A l’occasion de la rentrée scolaire 2018-2019, la direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a organisé hier une campagne de sensibilisation contre les dangers d’arrêt et de stationnement devant les établissements scolaires et des mesures de sécurité les plus importantes pour la sécurité des usagers de la route.

Durant le semestre dernier, la DGSN a enregistré 247 accidents routiers devant les établissements scolaires et 2.861 infractions routières à cause du stationnement non autorisé devant les établissements scolaires et de la santé, ainsi 4.684 infractions routières ont été comptabilisées entre stationnement et stationnement arbitraire devant les établissements scolaires.

Devant l’école Ayadi-Ahmed-Bey à la commune de Mouhamadia, la DGSN a lancé une campagne de sensibilisation nationale sur la prévention des accidents routiers devant les établissements scolaires.

En collaboration avec la direction de la sûreté nationale et les organes responsables du secteur de l’éducation, au niveau national, la DGSN mobilise les agents de police pour sensibiliser sur le danger de stationnement non autorisé devant les établissements scolaires, sur la culture routière, afin de mettre fin aux accidents de la route et d’assurer une sécurité maximale devant les établissements scolaires et sur la voie publique.

Dans ce cadre, le chargé de la cellule de communication et du journalisme à la direction générale de la sûreté nationale, Arabiya Abderahmane a précisé que la DGSN a mis en œuvre un programme préventif pour organiser le mouvement de circulation automobile et pour rassurer les enfants et les enseignants. S’agissant de la campagne de sensibilisation, le même responsable a mis en exergue l’importance d’inciter les passagers à respecter le code de la route et marcher sur les trottoirs.

Pour sa part, le chargé de communication et d’information au niveau du service de la wilaya de la sûreté nationale, Ahbab Mehdi a tenu à préciser que son service a pris l’initiative d’organiser des sorties de sensibilisation au niveau des établissements scolaires au niveau de la wilaya.

Il est à noter que la famille de l’éducation et les parents d’élèves ont apprécié cette campagne de sensibilisation, tout en souhaitant qu’elle se fera tout le long de l’année scolaire.

Hichem Hamza