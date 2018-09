Cadres de l’éducation de Tizi Ouzou : ouverture prochaine d’un centre de formation

La wilaya de Tizi-Ouzou se dotera prochainement d’un centre de formation pour les cadres de l’Education, a-t-on appris hier auprès de la Direction locale du secteur. Il s’agit du centre de formation Hamlat, restitué par l’Université après près de 20 années de prêt dans le cadre d’une convention entre les ministères de tutelle, l’Education nationale et l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique. «Nous prévoyons l’ouverture d’un centre de formation pour les cadres du secteur, proviseurs, directeurs et intendants, dont la wilaya enregistre un déficit énorme», a indiqué Mohamed Tachaabount, chargé de la communication à la direction de l'Education. Ce projet permettra, une fois concrétisé, de «venir à bout de ce problème récurrent dont souffre la wilaya à chaque rentrée», a-t-il soutenu, signalant que, cette année, ce sont «pas moins de 91 écoles primaires, 6 CEM et 5 lycées au niveau de la wilaya, qui sont sans directeur et dont la conduite a été confiée à des gestionnaires désignés par la direction». Un déficit qui s’explique, en partie, selon M. Tachaabount, par «la longévité de la durée de la formation de 10 mois, destinée aux cadres du secteur et qui fait fuir les candidats, notamment l’élément féminin qui doit se déplacer hors wilaya pour suivre ladite formation».