Annaba : 2 groupes scolaires fonctionnent à l’énergie solaire

Deux groupes scolaires réalisés à la nouvelle ville Draâ Errich (dans la wilaya d’Annaba) ont bénéficié d’un système d’approvisionnement en énergie solaire par l’utilisation des panneaux photovoltaïque, a révélé, le responsable de l’entreprise de gestion de ce nouveau pôle urbain. «Ces deux infrastructures scolaires inaugurées à l’occasion de l’actuelle rentrée scolaire ont été alimentées en énergie solaire pour répondre aux besoins exprimés en la matière», a souligné hier, Rachid Boukedah, affirmant que ces deux groupes scolaires sont raccordés également au réseau électrique de cette ville nouvelle.

Le réseau des panneaux voltaïques mis en place dans ces deux groupes scolaires garantit l’énergie uniquement durant la journée, en attendant leur dotation en matériels accumulateurs d’énergie (batteries) pour une couverture h24 en cette énergie, a-t-il dit. Cette option devra être généralisée à travers tous les établissements de service et d’accompagnement réalisés dans cette nouvelle ville qui aspire à devenir «une ville verte intégrée et amie de l’environnement», a-t-on noté. La nouvelle ville Draâ Errich compte actuellement environ 3.000 familles, 4 groupes scolaires, 1 collège d’enseignement moyen (CEM) et d’autres structures d’accompagnement, a-t-on rappelé. Les travaux de réalisation de 10 équipements publics relevant du secteur de l’éducation sont en cours dans cette ville nouvelle, a-t-on précisé, ajoutant que certains de ces établissements seront réceptionnés «dans le courant de l’année 2019».