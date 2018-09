Rentrée scolaire 2018-2019 : Une plus grande cohérence au projet éducatif

Réforme de l’examen du baccalauréat, réorganisation de la cinquième année primaire. Beaucoup de chantiers attendent le secteur de l’Éducation nationale pour être appliqués dans les toutes prochaines années scolaires. Conviée à s’exprimer hier, à ce propos, sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, la ministre de l’Éducation, Mme Nouria Benghabrit, a de prime abord fait état de trois lignes directrices durant cette rentrée scolaire 2018/2019.

La première est de poursuivre la dynamique qui a été engagée depuis 2015. Il s’agit ensuite d’assurer une plus grande cohérence au projet éducatif par la mise en synergie de l’action de l’ensemble des responsables.

Enfin, la troisième orientation consiste à recentrer l’action du ministère de l’Education autour de «sa mission première qui est le travail de normalisation, de production de protocole, de production d’outils et de réglementation», souligne la ministre. Revenant au premier point cité, à savoir la poursuite de la dynamique engagée, Mme Nouria Benghabrit explique que celle-ci concerne, en fait, la refonte pédagogique. «Dans la refonte pédagogique, nous avions un objectif très important : c’est celui de repositionner et de requalifier l’école primaire en donnant, véritablement, un socle de base pour tout l’édifice scolaire», explique la première responsable du secteur indiquant que ce repositionnement concerne aussi bien le plan réglementaire que le plan financier et celui de la formation.

Il faut savoir que pour ce qui est du volet réglementaire, «l’école primaire – et pour la première fois depuis l’indépendance – a un statut au même titre que le collège et le lycée».

D’autres éléments restent à mettre en exergue, à l’image du décret relatif au fonctionnement des cantines scolaires ainsi que celui relatif à la gestion du transport scolaire. En somme, «ces trois décrets ont aujourd’hui une importance essentielle et nous considérons que l’école primaire est passée à un niveau qui est totalement différent en matière de gestion, par rapport à toutes les années précédentes», se félicite Mme Benghabrit.

S’exprimant davantage à propos de la refonte pédagogique, la ministre soutient haut et fort que «le changement ne peut être provoqué que par une démarche qui met en avant une approche systémique. Se montrant plus explicite, elle dira qu’avoir une approche systémique «c’est s’occuper de la question des textes ; s’occuper de l’organisation et des contenus et des programmes mais, en même temps, d’un dispositif d’accompagnement qui est celui de la formation. Il était quasiment impossible d’arriver au résultat auquel nous sommes arrivés aujourd’hui, si nous n’avions pas menés cette démarche cohérente», affirme la ministre.

Une démarche qui s’accompagne, par ailleurs, de l’actualisation des programmes, des nouveaux curriculas, de la formulation des plans nationaux d’apprentissage, d’évaluation et de formation et ce, tout en faisant en sorte d’optimiser la gouvernance. Evoquant ensuite la question de la formation qui reste, il faut le dire, au cœur des réformes engagées dans le secteur de l’éducation nationale, Mme Benghabrit rappelle qu’un plan triennal a été effectué dans ce sens, signalant qu’avant la formation des enseignants, il a déjà été procédé à la formation des formateurs, à savoir, les inspecteurs.

Mais que reste-t-il donc à faire aujourd’hui, dans ce sens ? A cette question, la ministre répond qu’il s’agit actuellement de la généralisation de l’action», par le biais de ces inspecteurs qui ont été formés et certains enseignants formateur ».



Priorité aux première et deuxième années primaires



Poursuivant ses propos, elle déclare que dans le souci constant d’aller vers une école de qualité, «nous avons ciblé et mis au cœur de nos préoccupations, les classes de première année et de deuxième année primaire et la première année moyenne». Les autres classes bénéficient, elles aussi, bien entendu d’accompagnement, cependant la priorité est accordée à ces niveaux d’enseignement. D’autre part et s’agissant des 11.000 nouveaux enseignants qui viennent d’être recrutés, la ministre fait remarquer que ces derniers ont tous bénéficié de séances de formation animées par des inspecteurs et d’enseignants formateurs chargés de leur inculquer «les pratiques réelles de classes», durant toute l’année scolaire. Il faut dire que l’émission d’hier qui ouvre l’édition de 2018-2019, a été mise à profit pour discuter avec la ministre de nombre questions, notamment celle relative aux «difficultés que rencontrent certains élèves lors des examens». L’on retiendra par exemple que le taux de redoublement se situe au cycle primaire autour des 5% contre 12% auparavant. Il est de 18% contre 23% pour le cycle moyen et de 15% contre 28% pour ce qui concerne le secondaire. Bref, les taux de redoublement sont en baisse même s’ils ne sont pas encore «à la mesure des attentes».

Autre question très importante évoquée par l’invitée de la rédaction, celle de la réorganisation des examens nationaux. La ministre qui tient à préciser que cela n’est pas prévu pour 2019, affirme cependant qu’il y a eu consensus à ce sujet avec le partenaire social et qu’il reste maintenant «l’ouverture de plateaux et de débats, à ce sujet, dès le mois d’octobre».

