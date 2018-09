Plan de développement de Sonatrach : Maximiser la production locale des équipements

Inauguration d’une exposition dédiée à la promotion des activités de la sous-traitance industrielle.

«La compagnie publique Sonatrach réalise un chiffre moyen annuel à l’export de 43.2 milliards de dollars, sur les cinq dernières années», a indiqué, hier à Alger, le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni.

Intervenant à l’ouverture des travaux des Journées d’information de Sonatrach sur les opportunités d’investissement pour les entreprises algériennes, il a souligné que «le rôle stratégique de Sonatrach dans le développement économique du pays en général, et dans la garantie de sa sécurité d’approvisionnement énergétique, en particulier, n’est plus à démontrer». S’agissant du volume des investissements de Sonatrach, il a fait savoir que «celui-ci est de l’ordre de dix milliards de dollars en moyenne par an». Pour appuyer ses dires, M. Guitouni à mis l’accent sur les différentes réalisations de cette compagnie nationale des hydrocarbures. Il s’agit de la réalisations de plus de 180 gisements dont une quinzaine de grande importance avec toutes les installations complexes y afférents (unités de surfaces, réseaux de collecte, centres de dispatching...) et les activités économiques et sociales induites, la réalisation de 34 canalisations totalisant environ 20.000 km, de 82 stations de pompage et de compression équipées de 372 machines et de 127 bacs de stockage de pétrole et de condensat. S’ajoute à cela la réalisation de deux centres de dispatching de Hassi R’mel pour le gaz et de Haoud El Hamra pour le pétrole et condensat, ainsi que la réalisation de six raffineries d’une capacité de plus de 30 millions de tonnes. Le ministre a cité également les trois gazoducs à l’international : GEM vers l’Italie, GPDF vers l’Espagne et Medgaz vers l’Espagne.



4 complexes de liquéfaction de gaz naturel



Aussi, l’entreprise a réalisé quatre complexes de liquéfaction de gaz naturel d’une capacité de 56 millions de m3 de GNL, deux complexes de séparation de GPL d’une capacité totale de 10 millions de tonnes, deux complexes pétrochimiques détenus par Sonatrach seule. Concernant la fiscalité pétrolière moyenne annuelle versée au Trésor, le ministre a indiqué qu’elle s’est établie à 2.550 milliards de DA durant les cinq dernières années, avant d’ajouter ensuite que Sonatrach est dotée de plus de 100 filiales et participations en national et en international et emploie environ 200.000 personnes.

Le ministre a estimé que cette compagnie nationale exécute son plan de développement, notamment en matière de grands projets d’investissement et œuvre à la maximisation du contenu local et ce en incitant et stimulant les entreprises en les faisant participer à la mise en œuvre de son plan de développement. A ce propos, le ministre a indiqué qu’il entend mettre en place des voies et moyens à même de réunir les conditions pour l’expression et le déploiement du génie local. «Pour qu’ils puissent participer au plan d’investissement de Sonatrach», a-t-il dit, «les entreprises locales sauront se moderniser et se hisser au niveau des performances attendues». Et de poursuivre que «c’est effectivement par le niveau d’expertise recherchée, par la rigueur, attendue et par les standards internationaux qu’il y a lieu d’atteindre, que les entreprises locales acquerront les prérequis pour être compétitifs en matière de coût, de délais et de qualités». Evoquant à cet effet, la formation, M. Mustapha Guitouni s’est dit convaincu que l’expertise ne peut être acquise et développée que par un fort investissement dans la formation et quand cela est judicieux par des partenariats et des alliances avec d’autres compagnies ayant déjà des références.



Les entreprises se limitent au gardiennage, à l’entretien et au transport



Il est inadmissible qu’aujourd’hui encore, la participation des entreprises locales se limite aux travaux de gardiennages, catering, maintenance et entretien, transport du personnel.

Il est temps que le génie local s’exerce dans des activités plus complexes engendrant une meilleure valeur ajoutée », a-t-il souligné. En matière de grands travaux pétrolier et gazier, le ministre a précisé que plusieurs projets d’envergure et demandant une certaine expertise, ont été attribués et réalisés totalement par des entreprises nationales algérienne dont des filiales de Sonatrach. Il a cité à ce titre la réalisation du projet le gazoduc GR5 transportant le gaz naturel depuis Reggane vers Hassi R’Mel sur une longueur de 765 kilomètres. Il a ajouté dans ce sens que pour appuyer sa politique de l’outil de production nationale, Sonatrach continue à recourir à l’expertise locale en octroyant des contrats a des entreprises publiques pour le développement de ses différents sites de production. Tout en soulignant que Pour cela elle a procédé à la signature de cinq contrats avec des entreprises nationales (l’ENAC, ENGTP, ENGCB, COSIDER, INFRATEL).



Des opportunités d’investissement de 20 milliards de dollars



Le Pdg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a invité les entreprises locales à participer davantage dans la réalisation du plan de développement de Sonatrach. Dans la conférence de presse qu’il a animée en marge des journées d’information de Sonatrach sur «les opportunités d’investissement pour les entreprises algériennes», il a indiqué qu’il y a beaucoup d’opportunités pour les entreprises nationales qui veulent investir. A ce propos, M. Ould Kaddour a précisé que «ces investissements sont estimés entre 10 et 20 milliards de dollars». Tout en assurant que ces opportunités sont là. Mais s’ils ne sont pas prises seront, sans nul doute, attribuer aux entreprises étrangers car, dit-il «il faut qu’on réalise les investissements qu’on doit faire».

Il a ajouté qu’à travers ces deux journées d’information on va essayer de pousser ces entreprises locales pour participer dans la réalisation de ces projets. Regrettant le fait qu’en 1992 Sonatrach a fait le même schéma pour faire participer davantage les entreprises nationales dans la réalisation de différents projets, mais en vain. Tout en estimant, à cet effet, qu’à travers ces rencontres de concertation nous allons voir plus de communications avec des entreprises pour mieux étudier leur problèmes et pour mieux les aider pour contribuer à l’augmentation du taux d’intégration nationale dans la fabrication d’équipements telles que les canalisations et les pompes. Cette aide a-t-il ajouté «peut porter, notamment sur la formation, la simplification des processus d’appels d’offre et l’assouplissement des procédures pour lutter contre la bureaucratie». Il a rappelé que la nouvelle stratégie de ce groupe ambitionnait d’atteindre un taux d’intégration de 55%, et a ainsi souhaité voir les entreprises nationales publiques et privées s’impliquer davantage pour répondre aux besoins de Sonatrach en matière d’équipements et de pièces détachées.

Appuyant ses dires, M. Ould Kaddour a fait savoir que cette année Sonatrach avait confié, aux entreprises nationales la réalisation de plusieurs projets d’investissement. Mettant à profit cette occasion, le même responsable a souligné qu’une structure sera créée au sein du groupe pour assurer le suivi de la concrétisation des recommandations qui seront formulées à l’issue de ces journées d’information, et veillera à intégrer un maximum de sociétés nationales dans les projets de Sonatrach.

Pour atteindre cet objectif, il est primordiale, a-t-il insisté, de créer des «mécanismes d’incitation» pour promouvoir l’intégration nationale. A une question relative au programme de recrutement de Sonagraphe dans le cadre de sa stratégie SH 2030, M. Ould Kaddour a expliqué que les opérations d’embauche se poursuivaient dans le cadre des projets du groupe, situés notamment dans le sud du pays. Il a fait savoir que le groupe Sonatrach a déjà lancé un programme de création d’écoles de formation sur les métiers dont à besoin le groupe au profit des jeunes des régions du Sud.

Makhlouf Ait Ziane