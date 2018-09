Langues étrangères appliquées : Ouverture d’une licence professionnelle à Ouargla

Une licence professionnelle en langues étrangères appliquées à la communication des entreprises a été introduite pour la première fois à l’université Kasdi Merbah d’Ouargla (UKMO), au titre de la nouvelle année universitaire 2018/2019, a-t-on appris hier du recteur de cet établissement de l’enseignement supérieur. L’introduction de ce nouveau cursus universitaire diplômant vise à répondre aux besoins du tissu socioéconomique de la région en matière de compétences, a précisé le professeur, Mohamed Tahar Halilat.

«L’université d’Ouargla tente d’œuvrer pour consolider la liaison entre la formation et l’emploi, en favorisant l’insertion des diplômes dans le monde du travail», a-t-il souligné. Destinée aux nouveaux bacheliers (Bac-2018), cette nouvelle offre de formation, qui entre dans le cadre d’un programme de partenariat algéro-européen dit : Co-construction d’une Offre de Formation à Finalité d’Employabilité Elevée (COFFEE), permettra aux futurs étudiants de bénéficier d’un encadrement pédagogique spécialisé à caractère professionnel, notamment dans les différentes langues vivantes (arabe, français, anglais), et une quatrième langue non-encore identifiée, en plus des modes modernes de communication de l’économie et du management des entreprises. Pas moins de 5.200 nouveaux étudiants sont orientés à l’université d’Ouargla, au titre de la nouvelle année universitaire, a ajouté M. Halilat, signalant que ces nouveaux inscrits devront porter l’effectif estudiantin global à quelque 30.000 étudiants, dont l’encadrement pédagogique est assuré par près de plus de 1.200 enseignants, toutes filières d’enseignement confondues. Outre les 26 enseignants hospitalo-universitaires nouvellement affectés à la faculté de médecine, l’encadrement pédagogique à l’UKMO sera renforcé, dès la nouvelle rentrée universitaire, par le recrutement de 18 nouveaux enseignants afin de combler le déficit enregistré notamment dans les filières techniques, dont l’informatique, ainsi que les langues étrangères (français et anglais), a-t-il précisé.

La nomenclature de spécialités pédagogiques de l’université d’Ouargla est actuellement de 75 en licence, 95 en master, en plus de 26 projets au profit de 350 doctorants, selon la même source. Élevée au rang d’université en 2001, l’UKMO, à l’origine une école normale supérieure érigée par décret n° 88-65 du 28 mars 1988 est composée de 10 facultés et 2 instituts.