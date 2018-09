Maisons de jeunes : Revoir la nomenclature des activités

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a insisté, samedi dans la wilaya d'Aïn Témouchent, sur la nécessité de revoir la nomenclature des activités au niveau des maisons de jeunes et son adaptation à la réalité et aux exigences actuelles. Mohamed Hattab a déclaré, lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, que «nous avons constaté que certaines activités aux maisons de jeunes sont les mêmes depuis les années 1960, et c’est toujours nous qui décidons à la place des jeunes, ce qui contribue à un boycott de ces structures». «Il faut réviser la nomenclature des activités de ces maisons, en impliquant les jeunes dans le choix des activités qu’ils désirent», a-t-il dit. En inaugurant la maison de jeunes de la commune d’Oued El-Kihel, le ministre a souligné qu’il faut revoir la nomenclature des activités au niveau des maisons de jeunes et leur adaptation avec la réalité et les exigences de l’heure.

Dans ce sens, le ministre a fait savoir qu’une rencontre nationale se tiendra avant la fin de l’année avec les jeunes et concernés pour réfléchir ensemble sur les activités auxquelles ils aspirent. Mohamed Hattab a affirmé que c’est une bonne chose de permettre aux jeunes de choisir une nomenclature de leurs activités au niveau des maisons de jeunes, ce qui suscitera l'engouement et l'affluence sur ces structures, dont l’auberge de jeunes. En inaugurant un camp de jeunes d’une capacité de 350 lits et une auberge de 50 lits dans la commune d’El- Amria, M. Hattab a réitéré son appel à impliquer les jeunes dans le choix des équipements au niveau de telles structures, insistant sur la nécessité de réfléchir sur l'exploitation de ces structures à longueur d’année, et non pas seulement durant la saison estivale.

En inspectant le projet de réalisation du complexe sportif de proximité de la commune de Terga, prévu d’être réceptionné au mois de novembre prochain, le ministre a donné des instructions pour l’utilisation des énergies nouvelles dans le domaine de la réalisation de différentes structures sportives et de jeunes. «Tous les projets en cours de réalisation, qui seront réceptionnés à l’avenir, fonctionneront à l'énergie propre et seront des projets verts ayant des bienfaits sur l'écosystème et contribuant à la rationalisation des dépenses publiques dans le cadre de la stratégie du gouvernement concernant toutes les wilayas et intéressant l’aspect environnemental, ce qui est adopté pour tous les projets structurants relevant du secteur. Des projets verts adoptant une énergie propre», a-t-il précisé. Au chef-lieu de wilaya, le ministre a procédé à l’inauguration d’une salle spécialisée en sports de combat, au complexe omnisports Ouïe-Omar, où il s'est entretenu avec les encadreurs des petites catégories sur l’importance de la formation et de l’exploitation optimale de telles infrastructures sportives. Au complexe sportif de proximité de la cité 1er-Mai 1945 à Aïn Témouchent, il a insisté sur la gratuité de la pratique sportive au niveau de ces terrains de proximité réalisés par l’État au profit des jeunes, ainsi que sur l’entrée gratuite. En contrepartie, les investisseurs privés peuvent investir dans ce domaine pour accompagner les efforts de l’État dans le secteur de la jeunesse et des sports, a-t-il ajouté, soulignant que le champ est ouvert pour apporter un soutien à cet aspect.

Le ministre a déclaré à la presse, en marge de sa visite d’inspection, que la wilaya d'Aïn Témouchent a bénéficié, dans le cadre du programme du Président de la République, d’une enveloppe financière de 5,278 milliards DA permettant d’inscrire 264 projets pour le secteur de la Jeunesse et des Sports.



Livrer les complexes sportifs dans les délais



Le ministre a déclaré que des instructions ont été données pour livrer les quatre complexes sportifs d’Oran, de Tizi Ouzou, de Baraki et de Douéra (Alger) dans les délais impartis. Dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite d’inspection des projets relevant de son secteur, M. Hattab a souligné que le rythme de travail constaté samedi, lors d’une visite inopinée au complexe sportif d’Oran, «augure du bien», ajoutant que des instructions ont été données pour que les quatre projets structurants des complexes sportifs d’Oran, Tizi Ouzou, Baraki et Douéra soient prêts dans les délais fixés.

Ces projets avaient accusé, auparavant, un retard dans la réalisation, dont celui de Baraki (14 ans de retard).

Le stade d’Oran est en phase des dernières retouches, et les sièges ont été installés et toutes les structures de ce complexe sont visibles pour pouvoir le réceptionner avant fin décembre prochain, a-t-il dit, soulignant que «c’est un complexe qui rendra de grands services, surtout qu'Oran abritera les jeux Méditerranéens de 2021».

Les travaux du complexe sportif de Tizi Ouzou «se déroulent à une cadence avancée», a indiqué le ministre, précisant que le retard a été constaté seulement dans les travaux du complexe de Baraki qui nécessitent de grands efforts. «Nous veillerons au respect des délais de réalisation. Dans le cas échéant, nous appliquerons les clauses du marché et des sanctions financières suivant les lois en vigueur», a-t-il averti.