Retour des pèlerins pris en charge par le Président de la République : Bonne prise en charge

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a accueilli, hier à l'aéroport international Houari-Boumediène, les pèlerins pris en charge par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de retour des Lieux saints de l'islam.

Mme Eddalia a indiqué que «ce sont 118 hadjis, dont 51 femmes, pris en charge par le Président de la République, qui ont été choisis parmi les familles les plus démunies issues de différents wilayas du pays, et ceux des établissements et centres d’accueils relevant du secteur de la Solidarité».

À cette occasion, la ministre de la Solidarité, qui a salué les hadjis à leur arrivée, n'a pas manqué d'adresser ses «remerciements au Président de la République pour cette action décidée depuis plusieurs années». Elle a exprimé ses souhaits de voir «cette initiative reconduite l’année prochaine».

Faisant l’échos des mots de la ministre de la Solidarité, le représentant de la délégation des hadjis n’a pas manqué de saluer «cette initiative louable du Président de la République, à travers la prise en charge de personnes démunies pour leur permettre d'accomplir les rites du hadj», souhaitant «qu’elle sera reconduite chaque année afin de permettre aux autres personnes d’accomplir ce devoir religieux». Le représentant a tenu à remercier les autorités et les membres de la mission pour leur encadrement qui a permis aux hadjis de bénéficier «d’un bon séjour dans les Lieux saints».

Par ailleurs, Mme Eddalia a affirmé que son département ministériel a veillé à assurer toutes les conditions favorisant la réussite de cette action de solidarité, notamment sur les plans administratif et technique. La ministre a affirmé que les hadjis ont pu accomplir leur rite religieux dans la sincérité et la sécurité, et aucun incident n’a été enregistré, avant d’ajouter : «Nous étions pleinement au courant des conditions dans lesquelles nos pèlerins ont accompli leur devoir.»

La ministre de la Solidarité a adressé, à cette occasion, ses remerciements «aux cadres d’Air Algérie, pour leur effort dans l’encadrement du départ et du retour des hadjis dans la sécurité et les meilleures conditions». Heureux de leur retour au pays, les hadjis ont exprimé leur profonde gratitude envers le Président de la République qui leur a permis d’exaucer leur vœu très cher, celui de se rendre aux Lieux saints dans des conditions favorables. Ravis et souriants, ils ont adressés leurs sincères prières au Président d’avoir concrétisé la promesse qu'il leur avait faite avant qu'ils ne rejoignent les Lieux saints, ainsi qu’aux membres de la délégation pour l’accompagnement. Le groupe de pèlerins, composé de 118 hadjis, a bénéficié d'un séjour de 30 jours en pension complète dans les Lieux saints et d’un encadrement médical.

La satisfaction des pèlerins à leur retour au pays confirme les dires du ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, M. Mohamed Aïssa, qui a déclaré, la semaine dernière, lors de son passage au forum d’El Moudjahid, que «la saison du hadj a été la meilleure depuis 2014». En effet, les autorités publiques ne cessent de déployer, chaque année, tous les efforts pour une meilleure prise en charge des préoccupations des hadjis. Cette année, le nombre des hadjis de la délégation algérienne a avoisiné 37.000, ils étaient encadrés par 800 membres de la mission algérienne de hadj représentant les ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, des Travaux publics, des Affaires religieuses, de la Communication et du Tourisme, ainsi que de la protection civile et de l’Office national du hadj et de la omra.

Tahar Kaidi