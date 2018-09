Mila : formation aux domaines de l’environnement

Un stage de formation dans divers domaines liés à l’environnement est organisé au profit de 50 personnes, acteurs de la société civile, à la maison de l’Environnement de la ville de Mila, sous l’égide de l’Institut national de la formation environnementale, apprend-on hier auprès du directeur de cette structure, El-Ayab Chafik. L’initiative s’inscrit dans le cadre du programme du ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables, visant à former les acteurs de la société civile à la préservation de l’environnement et encadré par l’Institut national de la formation environnementale depuis août dernier, a précisé le même responsable. Ouvert samedi et devant s’étaler sur 10 jours, le stage concerne 50 personnes des wilayas de Sétif, d’Oum El-Bouaghi et de Mila, a indiqué la même source, qui a relevé que 30 des participants sont des membres d’associations vertes et les autres sont des membres de comités de quartiers, des scouts et des cadre du secteur de l’Environnement. Le stage, encadré par des spécialistes et des universitaires, est axé autour des quatre thèmes du «Tri sélectif des ordures», «L’éducation environnementale pour un développement durable», «L’élaboration de projets environnementaux» et «Les techniques de jardinage», a encore précisé M. El-Ayab. L’antenne locale de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) participe au stage pour expliquer les modalités de création de projets environnementaux par des jeunes, est-il indiqué.