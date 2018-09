Batna : prévision de récolte d’1 million de quintaux de pommes

La direction des services agricoles (DSA) de Batna prévoit, au titre de l’actuelle saison, une récolte d’environ 1 million de quintaux de pommes, avec «une augmentation considérable» comparativement à l’année écoulée, où la production de ce fruit a atteint 825.000 quintaux, a indiqué hier le responsable du secteur, Smaïl Zerguine.

Le même responsable a indiqué que les premières cueillettes, lancées depuis deux semaines dans les régions sud de la wilaya, à l’instar de Barika et d’El-Djezzar, connues par leurs productions anticipées des qualités pomme «Hanna» et «Royale Gala», augurent «une bonne récolte» du point de vue «qualité et quantité». Une quantité de 40.575 quintaux de pommes a été à ce jour récolté sur une surface de 258 hectares, soit 7% de la superficie globale consacrée à cette filière au titre de l’actuelle saison agricole 2018-2019 qui se poursuit dans de bonnes conditions. La moyenne de production attendue dans cette wilaya devra avoisiner les 250 quintaux à l’hectare, un rendement jugé «considérable», en dépit de la grêle qui a touché cette région en avril dernier, selon l’évaluation des techniciens et spécialistes en la matière qui «se sont basés sur les données de terrain», a-t-on noté.

La grêle a occasionné, en mai dernier, «des dégâts partiels» sur les surfaces labourées, notamment la pomme, où 30 ha ont été endommagés dans la région de Rahouet dans la commune de Hidoussa, a souligné le même responsable, affirmant que des mesures d’urgence avaient été prises par les agriculteurs pour «atténuer la situation». Selon M. Zerguine, 65% de la production de pommes dans la wilaya de Batna est composé d’espèces à cueillir tardivement, jusqu’à la fin du mois d’octobre, notamment dans les régions montagneuses considérées comme un véritable pôle de production de pommes, Ichmoul, Inoughiss, Arris, Foum Ettoub et Oued Taga, jusqu’à Meriel, dans la commune d’Ayoune El-Assafir, où les variétés «Golden Délicious» et «Star Krimson» sont produites. La surface consacrée à la pomme à Batna est évaluée à 4.451 ha, dont 3.817 ha productives, a ajouté le même responsable, rappelant que 3.763 ha étaient réservés aux pommes au cours de la saison agricole écoulée, attestant que les efforts se poursuivent pour élargir davantage les surfaces consacrées à cette filière, notamment dans le volet mobilisation des ressources hydriques. Plus de 1.500 agriculteurs soutiennent la pomiculture dans la capitale des Aurès, a fait savoir le même responsable, précisant que les capacités de stockage locales de la pomme dans les chambres froides est évalué à 8.519 m3, situés dans les régions montagneuses, où la technique des filets anti grêle est adoptée pour préserver la production, a-t-on conclu.