Formation professionnelle : Diversification de l’offre

La rentrée de la formation et de l’enseignement professionnels, prévue le 23 septembre, constitue un «moment important pour traduire sur le terrain les politiques et stratégies du gouvernement», visant «l’amélioration de la qualité de la formation, son adéquation avec les besoins en ressources qualifiées et son adaptation à l’emploi», a déclaré, hier, Mohamed Mebarki, ministre la Formation et de l’Enseignement professionnels, lors de la rencontre avec les cadres et directeurs de wilaya du secteur, à l’INFEP.

M. Mebarki précisera à cette occasion que l’année 2019 sera axée sur la poursuite des réformes engagées dans « les domaines de la pédagogie, de l’enrichissement de la nomenclature des spécialités, de la formation des formateurs, de la rénovation des équipements technico-pédagogiques » ainsi que « l’amélioration de la gestion et de la gouvernance des établissements dans le cadre de l’utilisation rationnelle des moyens».

Dans son discours d’ouverture, le ministre, qui a indiqué que son département «a accompli beaucoup d’avancées en termes de réforme», a cité les points principaux de cette réforme qui s’articulent autour de la loi sur l’apprentissage, adoptée cette année, la révision du décret sur les établissements privés permettant à ces derniers de se développer dans le cadre des normes pédagogiques et techniques admises et de les faire bénéficier de l’aide et de l’assistance du secteur public de la formation. Ladite réforme a connu également l’édition d’une nouvelle nomenclature des filières et des spécialités, la révision du décret portant conseil de partenariat et son installation en juin 2018, la création du système de validation des acquis de l’expérience qu’il faut « promouvoir et mettre en place rapidement », mais concerne aussi le cursus de l’enseignement qui continue d’enregistrer des améliorations depuis sa réorganisation en juillet 2017.



Stratégie politique



M. Mebarki a rappelé que le gouvernement a adopté une stratégie économique pour «réduire la dépendance aux hydrocarbures, jugée excessive » actuellement, et d’expliquer qu’ «en donnant plus d’importance aux filières agriculture, industrie et tourisme, nous diversifions, nous nous adaptons au développement universel et aux besoins du pays, sans pour autant évacuer la formation classique, toujours nécessaire ».

S’agissant de la session de septembre 2018, qui se caractérise par la diversification de l’offre de formation, le premier responsable du secteur a annoncé la mobilisation de 400.000 postes de formation, un chiffre en progression par rapport à la rentrée précédente.

Dans le même ordre d’idées, il indiquera que son secteur propose actuellement 440 spécialités, dont 29 nouvelles, couvrant les 23 branches professionnelles sanctionnées par des diplômes d’Etat, alors que 110 spécialités visent l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle.

M. Mebarki a souligné que l’intérêt aux filières de formation considérées « prioritaires » a augmenté de façon graduelle, ces dernières années. Il citera, à titre d’exemple, les spécialités relevant du domaine de l’industrie représentant 25,40% de l’offre globale, cette année, alors qu’elle ne dépassait pas 22,7% pour 2017, la filière hôtellerie, tourisme et artisanat représente 15,5% de l’offre, quand elle représentait 10,3% lors de la session de l’année passée.

La filière BTP connaît également une évolution représentant 12,41% de l'offre globale, il en va de même pour les filières de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire qui représentent 9,31%, a-t-il fait observer.

Les différents dispositifs mis en place par le secteur (formation qualifiante initiale, alphabétisation qualification, femme au foyer, passerelle, formation conventionnée, cours du soir) continuent, selon le ministre, à s’adresser aux différentes catégories de la société et offrent plus de 118.000 postes de formation.

Pour la même session, 17.500 postes de formation sont également offerts pour les catégories particulières (handicapés physiques et personnes en milieu carcéral).



Levée du gel sur de nombreux projets



Pour réussir la rentrée, les pouvoirs publics ont mobilisé de gros moyens en matière d’infrastructures d’accueil et matériels d’apprentissage.

En effet, aujourd’hui, le secteur dispose pour cette session de 1.295 établissements, soit une hausse de 67 %. En plus de ces moyens infrastructurels, M. Mebarki nous apprendra « la levée du gel sur de nombreux projets, sur instruction du Président de la République » qui a, selon lui, « décidé que les secteurs relevant de la sphère sociale sont exemptés des contraintes financières du moment». La levée du gel concerne 25 opérations pour un montant de 3,147 milliards DA, dont 7 opérations portant sur la réalisation de Centres de formation professionnelle (CFPA) dans plusieurs daïras. Le ministre notera également la contribution du réseau des établissements privés composé de 706 établissements, avec une capacité d’accueil de plus de 51.000 places pédagogiques.

Pour cette année, il annoncera le recrutement de 2.000 formateurs dans des spécialités précises où le besoin est prouvé.

Le ministre abordera la question de la prise en charge des candidats ayant le niveau scolaire de 3e année secondaire, souhaitant s’inscrire en TS. Il dira à ce propos que « des efforts particuliers sont menés pour assurer une place pédagogique à tous les demandeurs d’inscription en TS, c’est à ce niveau d’inscription que se situe la demande la plus pressante ».

Vu l’importance des spécialités TS, le premier responsable du secteur notera que son département agit sur « la diversification de l’offre de formation au profit des TS qui est de 122 spécialités, dont sept nouvelles, introduites pour la première fois dans la nomenclature des spécialités 2018 ». Le ministre a évoqué également la mise en œuvre et l'approfondissement de la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités «édition 2018», précisant que «ce document constitue l'instrument de veille et d'observation des métiers». «C'est l'outil de référence légal des formations et diplômes de la formation professionnelle», a souligné M. Mebarki, expliquant que «la nouvelle édition compte 23 branches professionnelles, avec l'introduction d'une nouvelle branche ‘‘Art, Culture et Patrimoine’’, et la restructuration de quatre branches de l'édition 2012». Elle renferme, également, 478 spécialités avec l'introduction de 54 spécialités nouvelles, a-t-il ajouté.Le ministre a insisté sur la nécessité de donner davantage d'importance à l'information et à la communication afin de «réunir les conditions nécessaires à la sensibilisation et à la prise en charge de la formation du plus grand nombre de demandeurs». La communication doit être une action permanente, dont il faut «intensifier les actions, notamment en ce qui concerne l'information sur les spécialités, la vulgarisation des modes et dispositifs de la formation professionnelle, et l'accentuation des actions d'information sur la nouvelle organisation du cursus de l'enseignement professionnel », a-t-il ajouté.

Mohamed Mendaci