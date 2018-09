Pour le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée : Le président Bouteflika félicite Kim Jong Un

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations au président du Parti du travail coréen, président de la Commission des affaires de l'Etat de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) et Commandant suprême de l'Armée populaire coréenne, Kim Jong Un, à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de la RPDC, dans lequel il a affirmé sa «pleine disponibilité» à œuvrer au raffermissement des liens d'amitié et de solidarité unissant les deux pays. «Il m'est agréable, au moment où votre pays célèbre le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, de vous exprimer, au nom du peuple et gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur et de santé ainsi que davantage de progrès et de prospérité pour le peuple coréen ami», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je tiens en cette heureuse occasion à saluer les liens d'amitié et de solidarité liant les deux pays, tout en vous réitérant ma pleine disponibilité à œuvrer avec vous, au renforcement de ces liens, au mieux des intérêts de nos deux peuples amis», a ajouté le Président Bouteflika.



Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président du présidium du Conseil du peuple suprême de la République populaire démocratique de Corée, Kim Yong Nam dans lequel il lui a réitéré sa disposition à œuvrer au raffermissement des liens d'amitié qui unissent les deux pays.

«Il m'est agréable au moment où la République populaire démocratique de Corée célèbre sa fête nationale de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour vous même et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple coréen ami», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour réitérer ma disposition à œuvrer avec vous au raffermissement des liens d'amitié qui unissent nos deux pays au mieux des intérêts communs et des aspirations de nos deux peuples amis», a ajouté le Président Bouteflika.