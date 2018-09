Jet de déchets hospitaliers en milieu urbain à Batna : fermeture préventive d’une clinique privée

Une clinique privée, implantée dans la ville de Batna, vient d’être fermée à titre préventif sur décision du wali, Abdelkhalek Sayouda, a-t-on appris auprès des services de wilaya. Cette décision intervient suite à la confirmation de la responsabilité de cette clinique dans le jet de déchets hospitaliers en milieu urbain, «fait qui représente un grave danger pour la santé publique», a indiqué le chef de l'exécutif local. Des documents provenant de cette clinique ont été retrouvés au milieu des déchets par l’équipe d’inspection de la Direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, et le comité de sécurité chargés de cette affaire, a-t-il précisé. Les services de la wilaya ont, par ailleurs, indiqué que cette décision a été prise jeudi dernier, soulignant qu’un délai de 48h a été accordé à l’établissement mis en cause dans cette affaire pour le transfert et l’évacuation des malades.