M. Messahel reçoit plusieurs nouveaux ambassadeurs en Algérie

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu hier à Alger, Elabeid Mohamed Elabeid Rahma, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan auprès de la République algérienne démocratique et populaire, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.



M. Messahel a également reçu Mme Ulrike Maria Knotz, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Fédérale d'Allemagne auprès de la République algérienne démocratique et populaire.



Il a reçu Mme Rose Osaka Okitundu, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, auprès de la République algérienne démocratique et populaire.



M. Hassane Ibrahim Abdourrahmane El-Maliki a remis les copies figurées des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Etat de Qatar, auprès de la République algérienne démocratique et populaire.



M. Knut Langeland a également remis les copies figurées des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège auprès de la République algérienne démocratique et populaire.



M. Amin Abdulkadir Bereket a remis les copies figurées des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale démocratique d'Ethiopie auprès de la République algérienne démocratique et populaire.



M. Messahel a reçu M. Lukas Rosenkrantz, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse auprès de la République algérienne démocratique et populaire.