Semaine de l’Algérie aux Etats-Unis : Sous le signe du renforcement des échanges et du partenariat

La capitale américaine, Washington, accueillera, du 10 au 13 septembre, la Semaine économique et culturelle de l’Algérie aux États-Unis, un rendez-vous inédit placé sous le signe du renforcement des échanges culturels et économiques entre les deux pays.

Durant quatre jours, le centre fédéral Ronald Reagan Building, situé au cœur de Washington, vivra au rythme de cette manifestation destinée à faire connaître l’histoire, le patrimoine et le potentiel économique et touristique de l’Algérie. Le coup d’envoi de ces journées sera donné aujourd’hui par le ministre du Commerce, M. Saïd Djellab, en présence des représentants des départements d’État et du Commerce américains, et des autorités du District of Columbia qui abrite la capitale fédérale Washington DC.

«Cette semaine, première du genre, vise à montrer l’image d’une Algérie développée, riche de son patrimoine culturel et artistique, qui avance et qui veut exporter», souligne l’ambassadeur d’Algérie à Washington, Madjid Bouguerra, dans une déclaration à l’APS. Un riche programme a été mis en place par le ministère du Commerce, l’ambassade d’Algérie à Washington, et le Conseil d’affaires algéro-américain, organisateurs de la manifestation, avec à l’affiche des concerts, des expositions de peintures, de livres et de produits artisanaux. Les organisateurs ont fait la part belle au volet économique, où 45 stands sont prévus pour exposer des produits et des services d’entreprises algériennes, selon l’ambassadeur. L’exposition se décline en trois volets distincts, dédiés aux produits de l’industrie, à l’artisanat et aussi au tourisme. Ils auront le point commun de faire la promotion du «made in Algeria» dans les filières électrique, électronique, électroménager, l’agro-alimentaire et les produits artisanaux comme la céramique, le tapis, l’habillement et les bijoux, résume M. Bouguerra. Deux précurseurs de l’industrie de l’électroménager dans le secteur privé y seront présents, à savoir Condor et Iris. L’Office national algérien du tourisme (ONAT) y participera, avec un stand pour promouvoir la destination Algérie. Le leader du marché des séjours et des circuits en Algérie saisira cette occasion pour présenter ses offres et produits aux clients américains.

L’évènement représente une énorme opportunité pour les entreprises algériennes afin de s’ouvrir sur le marché américain, dont l’accès est appelé à se développer, à la faveur de la reconduction du Système généralisé de préférence américain (SGP), relève l’ambassadeur. Le SGP permet aux pays bénéficiaires l’accès de leurs produits au marché américain en franchise de droits de douane. Outre les rencontres B to B prévues pour renforcer cette mise en relation d’affaires entre les entreprises des deux pays, les organisateurs ont convié trois géants de la distribution aux États-Unis, Walmart, Costco et Whole Foods dans une démarche visant à placer des produits algériens dans les grandes surfaces américaines.

La semaine s’annonce déjà de bon augure pour la coopération, puisque les organisateurs anticipent déjà la signature d’un mémorandum d’entente entre deux opérateurs algérien et américain. La deuxième journée de cette manifestation, qui coïncide avec le 17e anniversaire des attentats du 11 septembre, journée de deuil aux États-Unis, se poursuivra sans festivités en hommage aux milliers de personnes tuées lors de ces attaques terroristes. Mercredi, ces journées se tiendront en parallèle à un autre forum sur l’émir Abdelkader, figure de la fraternité et de la tolérance entre les religions, qui sera organisé à Washington par la fondation Abdelkader Education Project.