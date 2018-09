Chelghoum Laïd : Collecte de 9.000 tonnes de déchets inertes

Une quantité de près de 9.000 tonnes de déchets inertes a été collectée à Chelghoum Laid (au sud de Mila) dans le cadre d’une opération de nettoiement, organisée par les services de la commune, a indiqué samedi le responsable de la communication auprès de cette collectivité locale.

Cette opération a été lancée depuis le quartier Haifi Mabrouk au centre-ville, où se trouve une décharge anarchique "engendrée" par les jets de débris et déchet par les entreprises de construction et les citoyens également, a précisé Salah Feridjla à l’APS.

Il a ajouté que le choix de ce "point noir" a été dicté par le souci de nettoyer l’environnement immédiat du collège d’enseignement moyen (CEM), Chahid Oultache Omar, et d’œuvrer à protéger la santé des élèves.

Cette opération a été marquée par la participation de 24 entreprises et la mobilisation de 57 engins en plus de matériels de la direction des Travaux publics et des services de la commune, de l’entreprise Mila Net dépendant de l’entreprise publique de wilaya de gestion des centres d’enfouissement techniques, a-t-on fait savoir de même source.