PiqÛres de scorpion : Ce rôdeur mortel sévit toujours

Son venin est de loin le plus foudroyant, et la bestiole elle-même est hyper agressive. Une agression de défense qui fait mouche. Les anglo-saxons le surnomment «death stalker» (queue de la mort ou semeur de la mort), et les francophones, «le rôdeur de la mort».

Le scorpion tue toujours chez nous et de plus en plus. Sa piqûre provoque des douleurs, d’hypertension, de paralysie respiratoire et donc la mort. Les jeunes enfants en paient un lourd tribut mais également les personnes âgées. La piqûre est d’autant dangereuse qu’elle soit près du cou ou du thorax ou d’un grand vaisseau (artère ou veine).

La dangerosité du venin dépend aussi de la taille du scorpion et de la saison puisque sa piqûre est redoutable en saison chaude. Deux citoyens de la wilaya de Ouargla en ont fait les frais la semaine écoulée. une jeune enseignante et un enfant ont été victimes de piqûre de scorpion et ont rendu l’ame à l’hôpital à quelques jours d’intervalle. Ils sont, pour beaucoup d’habitants du sud du pays, la terreur de l’été.

Le scorpion est un animal qui existe depuis des milliers d'années en Algérie. Entre 50 et 100 décès sont enregistrés chaque année à cause de l'envenimation scorpionique en Algérie où l'on comptabilise quelque 50.000 piqures, ce qui en fait une "pathologie importante" au niveau des wilayas du Sud et des Haut-Plateaux, indique un document du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Cliniquement, l’évolution de l’envenimation est rapide, après une phase de latence d’une à deux heures pendant lesquelles le seul signe est la vive douleur, tout dépend donc de la rapidité de la prise en charge des victimes.

D’aucun diront qu’on ne meurt pas d’une morsure de scorpion, on meurt parce qu’on n’a pas été pris en charge à temps.



Le dispositif de prise en charge est-il efficace ?



Un programme de santé publique a été élaboré. Il s'appuie sur un dispositif de surveillance épidémiologique coordonné par le ministère et l'INSP et repose sur les recommandations du comité expert de lutte contre l'envenimation scorpionique existant depuis 1987 et sur une cartographie du risque scorpionique et un guide référentiel de prise en charge.

Le programme de prévention consiste en des actions sectorielles de sensibilisation et formation continue. Chaque année, des séminaires sont organisés et s'inscrivent dans le cadre global de la campagne de prévention et de lutte contre l'envenimation scorpionique reconduite annuellement avant la période à haut risque, notamment pour les wilayas du Sud, campagne qui intègre le volet de la formation du personnel médical et paramédical. Le programme repose, également, sur des actions intersectorielles en matière de prévention, à travers l'intensification des actions d'information, d'éducation et de communication, avec élaboration de messages ciblés, l'introduction dans le cursus scolaire, tous paliers confondus, des risques dus aux scorpions, et l'implication des autres secteurs, à savoir les ministères de l'Intérieur, de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Environnement.

Les actions intersectorielles consistent, en outre, en la sensibilisation de la population, surtout au niveau des zones à risques (caravane locale, mosquées, écoles), la protection individuelle, surtout intra domiciliaire, avec élevage des prédateurs (poules, hérissons), le ramassage utile des scorpions pour diminuer la densité scorpionique et fabriquer le sérum antiscorpionique. Un dispositif très efficace sur papier. Pourquoi alors en se référant aux chiffres, nous constaterons une nette augmentation des cas de piqûres de scorpions ? pourquoi les victimes de ces piqûres continuent à mourir par manque de prise en charge ? pourquoi ces mêmes victimes ne sont évacuées que tardivement vers les structures de santé et pourquoi les vaccins ne sont administrés que trop tard ? En réponse à toutes ces questions, le département de la santé notera que "le scorpionisme est un problème de développement et d'inter-sectorialité, l'envenimation scorpionique étant aisément contrôlable, notamment par l'hygiène du milieu et la sensibilisation ciblée".



« La prévention contre ce fléau doit être multisectorielle » et « la santé est le dernier maillon de la chaîne »



«La sensibilisation est très importante et l'hygiène du milieu aussi. Il faut nettoyer à l'intérieur comme à l'extérieur de sa maison. Il ne faut pas laisser les ordures ménagères s'amonceler dans nos cités. Il faut éliminer les gravats, cimenter les murs, goudronner les routes, mettre une serpillière devant sa porte, vérifier ses chaussures, ses habits, sa literie, etc. Des gestes tellement simples qui peuvent épargner des pertes en vie humaine. La vigilance doit être de mise. Il faut aussi multiplier les campagnes de ramassage de ces scorpions et les brûler. Des expériences de ce genre ont eu lieu dans des wilayas du sud du pays, grâce à la mobilisation des associations locales, et cela a donné de très bons résultats», nous dira Dr Sadate qui recommande aux victimes de piqûre de scorpion de «ne pas paniquer, ne pas courir dans tous les sens… cela accélère la circulation du venin. Eviter le recours aux moyens dits traditionnels. Et surtout ne pas utiliser le garrot. Le garrot n'est pas du tout recommandé. La victime doit se rendre rapidement au centre de santé le plus proche».

Farida Larbi