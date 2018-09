Tentative d’assassinat du président Maduro : Des responsables américains ont évoqué un coup d’état avec des militaires rebelles

Des responsables de l'administration Trump ont rencontré en secret des militaires vénézuéliens rebelles pour évoquer le renversement du président Nicolas Maduro, mais ont finalement décidé de ne pas donner suite, a affirmé le New York Times samedi. Donald Trump dénonce avec virulence depuis plusieurs mois une dérive autoritaire du régime Maduro, de plus en plus isolé sur le continent et confronté à une gravissime crise économique qui a entraîné un exode massif de Vénézuéliens vers les pays voisins. Le New York Times, qui s'appuie sur des responsables américains anonymes et un ancien responsable militaire vénézuélien qui a participé aux discussions, affirme que ces échanges ont eu lieu au cours de l'année écoulée, sans autres précisions.