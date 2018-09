Paix dans la Corne de l’Afrique : L’Onu et l’UA saluent les évolutions positives

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a salué la rencontre jeudi des ministres des affaires étrangères de l'Erythrée, de l'Ethiopie et de la Somalie avec le chef de la diplomatie djiboutienne. Cette rencontre organisée jeudi à Djibouti a débouché sur la signature d'un accord de coopération entre l'Erythrée, l'Ethiopie et la Somalie, selon un communiqué publié samedi par l'ONU. Par la voix de son porte-parole, le chef de l'ONU a souligné que «l'accord conclu entre les quatre ministres pour travailler ensemble à la restauration de la paix et de la stabilité dans la région est un exemple positif pour la Corne (de l'Afrique) et au-delà», selon la même source. «Le secrétaire général réaffirme que les Nations Unies sont disposées à aider les pays de la Corne de l'Afrique à consolider les progrès remarquables qu'ils ont récemment réalisés», a ajouté son porte-parole. Pour sa part, le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Moussa Faki Mahamat, a salué également les récentes évolutions positives dans cette région ainsi que l'amélioration des relations entre les pays de la région. Les remarques positives du président de la CUA concernant la région de la Corne de l'Afrique sont à porter au crédit des accords et discussions optimistes qui ont impliqué différents pays de la région. Jeudi, l'Ethiopie a rouvert son ambassade dans la capitale érythréenne, Asmara, car les deux rivaux de longue date ont commencé à resserrer leurs liens. La réouverture de l'ambassade éthiopienne à Asmara, qui a suivi la réouverture de l'ambassade érythréenne dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, le 16 juillet, est la dernière des évolutions positives alors que les relations entre les deux pays africains se sont améliorées au cours de ces derniers mois. Samedi, la CUA a déclaré que son président est «encouragé par les récentes évolutions positives dans la Corne de l'Afrique, en particulier l'amélioration des relations entre les pays de la région.» S'exprimant au nom de l'organisation panafricaine dans un communiqué, M. Faki «a félicité les dirigeants de Djibouti, de l'Erythrée, de l'Ethiopie et de la Somalie pour leurs efforts et leur engagement constants, dans l'intérêt supérieur de leurs peuples et de l'ensemble de la région». M. Faki a par ailleurs, réitéré que les étapes franchies témoignent de la volonté de l'Afrique de faire taire les canons d'ici à 2020 et de promouvoir une plus grande intégration régionale et continentale, conforme aux objectifs de l'Agenda 2063.

R. I.