Dans la lucarne : Un coach qui se fait désirer

Le doyen des clubs algériens n’est pas au mieux de sa forme, c’est le moins que l’on puisse dire. Il n’a gagné qu’un seul match après déjà quatre journées. Pour un club, propriété de la première entreprise «nourricière» du pays, c’est très inquiétant ! L’argent est disponible et les joueurs sont payés «rubis sur l’ongle». L’argent ne circule pas en espèces, mais par chèques. Et votre compte en banque est, à chaque fois, majoré par un bon pactole qui peut être vu par certains comme les «ressources de toute une vie». C’est vrai qu’il arrive parfois que les joueurs ne soient pas payés au «centime près» du fait qu’il y a eu du retard, mais sont, le plus souvent, rassurés qu’ils le seront prochainement. C’est une devise dans ce club de la première entreprise pétrolière du pays et qui domine sur le plan africain. Elle est classée parmi les meilleures de par le monde, à l’image des «sept sœurs». Tel des «enfants gâtés», les joueurs vêtus en vert et rouge ne se «défoncent» pas sur un terrain. C’est du moins l’avis des supporters, mais aussi de ceux qui suivent de plus près cette équipe qui a été l’exemple à suivre pour nos clubs durant la «Révolution algérienne» du fait, qu’on le veuille ou non, le MCA est le doyen des clubs algériens, fondé le 07 août de l’année 1921 à la Casbah. Il faut dire que ce club des Djazouli, Abderrahmane Aouf, Drif Abdelkader, Balamnane et les autres, avait ouvert la voie de la meilleure des façons au point où il était adulé par tous. Nombreux sont les clubs qui avaient pris les couleurs vert et rouge du MCA. Bon an mal an, le MCA, malgré le fait qu’il fait partie de ceux qui jouent les premiers rôles, a perdu quelque peu de sa superbe. Aujourd’hui, la formation chère au quartier de Bab El Oued n’a pas fait la début que tout le monde aurait souhaité. Après trois journées et une élimination sans gloire devant une équipe de l’ESS, pourtant très prenable, les mouloudéens ont «tiré à blanc». C'est-à-dire qu’il n’y avait aucun répondant ni envie pour gagner et se qualifier en quarts de finale de la Ligue des champions africaine. Même le sélectionneur national, Djamel Belmadi, avait l’impression qu’il s’agissait d’un match sans enjeu. Il n’y avait pas de l’engagement. Un coup franc et un débordement, à partir de la gauche, et le match est plié. Les observateurs sont restés sur leur faim. Ils n’ont pas reconnu les leurs. Ceci dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien dans le club phare d’Alger. Les défenseurs face à l’ESS étaient spectateurs d’une situation qu’ils auraient pu maîtriser s’ils avaient joué à 100% de leurs moyens. A première vue, ce n’est pas le cas. Conséquence, c’est l’entraîneur Casoni qui a subi le mécontentement des supporters. Le directeur général a été évincé. Puis, 24 heures plus tard, il est réhabilité par le P-DG de Sonatrach «contre vents et marées». Le club est aujourd’hui sans coach. On a laissé au préparateur physique de prendre l’intérim. Ce qui constitue un précédent, surtout que l’équipe ne gagne pas. Ses attaquants perdent des opportunités faciles. Ils ont perdu le sens du but. Ce qui est grave par les temps qui courent. Désormais, il faudra dire que le nouvel entraîneur qui viendra n’aura pas la tâche aisée du fait que les joueurs n’ont plus les idées claires depuis que leurs salaires ont été revus à la baisse et que des joueurs importants dans l’échiquier du club ont été remerciés. Ce qui n’est pas fait pour arranger les choses, même si le prochain entraîneur possède un C.V assez intéressant.

Hamid Gharbi