Gymnastique, Championnat méditerranéen : La Tunisie accueillera la 3e édition

La 3e édition du championnat méditerranéen de gymnastique pour la catégorie juniors (filles et garçons) se déroulera du 19 au 21 septembre à Tunis, avec la participation de l'Algérie, a indiqué la Fédération tunisienne de cette discipline.

"La Tunisie est bien disposée à accueillir cette manifestation internationale, notamment, après l'installation des équipements requis pour ce championnat au palais des sports d'El Menzeh", ajoute la même source. Outre la Tunisie (pays hôte) et l'Algérie, onze autres pays ont confirmé leur participation à ce tournoi: le Maroc, Chypre, l'Egypte, l'Espagne, la France, l'Italie, le Liban, la Libye, Malte, le Portugal et la Serbie.

La Tunisie abritera en marge de la compétition la réunion du bureau exécutif de la Confédération méditerranéenne de gymnastique, précise-t-on de même source. Les deux premières éditions ont été organisées respectivement en Espagne et en Italie.